快訊／裝甲曳引車過彎撞歪電桿　網友：這下慘了，有得賠了

▲一輛載運軍方裝甲車的曳引車，11日下午在龜山區過彎時不慎撞斷電桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區11日下午一輛載運軍方裝甲車的曳引車，在轉彎時不慎撞斷路旁電線桿，電線桿整支壓在曳引車上動彈不得，後方車輛圍堵數百公尺，因正值下班尖峰，員警立即到場疏導交通，有網友在爆料公社上留言：「這聲慘了，有得賠了」、「阿兵哥慘了」、「戰車頭過身沒過」；警方已通知台電派員處理，至於後續賠償則由駕駛與軍方洽談中。

龜山警分局指出，由何姓男子駕駛的曳引車，載運軍方裝甲車由高雄運送至桃園市龜山區某營區，下午近4時許行經忠義路2段右轉大湖路時不慎鉤住路旁電線桿，導致電線桿整支傾斜斷裂，龜山分局坪頂派出所據報前往處理，疏導車輛改道繞行，同時也通知台電人員到場搶修，初步了解應該是何姓駕駛轉彎幅度不足釀禍。

▲一輛載運軍方裝甲車曳引車，11日在龜山區轉彎時撞斷電桿，員警現場指揮交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友見狀在爆料公社等臉書粉絲團上留言「這聲慘了，有得賠了」、「巨獸一次倒」、「是坦克車嗎？」「押車軍官會被電飛...」、「阿兵哥賠慘了」，目前警方已到場處理中，肇事責任與賠償細節則由軍方、曳引車駕駛與台電洽談中。

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