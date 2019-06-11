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離職店長駭入監視器系統　錄到新店長和女店員偷情…妻怒離

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▲楊姓男子離職後於去年駭入前公司監視器，竊錄偷情畫面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊姓男子離職後於去年以手機駭入前公司監視器，竊錄新店長偷情畫面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子於2017年從租車公司店長職務離開後，去年11月利用手機遠端遙控系統駭入前租車公司監視系統，居然發現林姓店長與女員工在辦公室有擁吻等親密畫面，楊截圖後傳給林妻，搞得夫妻大吵一架後離婚收場，林直覺公司監視系統被駭入報警查獲是楊男所為，桃檢11日偵結依妨害秘密、入侵電腦罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，29歲的楊姓男子曾在中壢區某汽車租賃公司擔任店長，前年10月初離職，轉往其他汽車租賃公司任職，去年11月20日晚間8時許，楊以手機遠端遙控系統，侵入原來任職租賃公司監視系統，觀看林姓店長在辦公室內動靜。

未料，楊意外發現林與女員工在辦公室內有擁吻、擁抱等親密行為，楊竊錄後截圖以LINE將照片傳送，不久，林姓店長妻子意外收到2張林與女員工在辦公室擁吻的監視器截圖，兩人大吵一架後最後離婚收場。

事後，林懷疑有人駭入公司監視器系統害他離婚，懷疑是過去曾到公司調閱監視畫面的楊男所為報警查辦，警方根據店內監視器曾登入IP位置，追查出楊男利用遠端遙控犯行，楊男在偵訊時坦承犯行，桃檢11日依妨害秘密、入侵電腦與相關設備罪嫌聲請簡易判決處刑。

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關鍵字：離職店長,駭入監視器,偷情截圖,挨告

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