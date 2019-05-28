工程師雨天日常！他空拍「AM8：08的關新路」塞炸　新竹人曝：光復路更可怕

▲這……這就是新竹人的雨天日常嗎？（圖／翻攝自新竹人大小事）

網搜小組／綜合報導

因為鋒面接近、對流雲系發展旺盛，許多地區都可能有短時強降雨，不少人因此選擇開車上班，讓路上擠滿通勤車潮。一名住大樓的新竹民眾從樓上往下看時，忍不住拍下路上的車潮，讓其他人直呼，「塞好塞滿」、「對向車道好空喔」、「下雨天5分鐘到公司的路程都可以差不多一小時了」、「雨天的家常便飯」。

這位男網友在臉書公開社團《新竹大小事》貼出照片，文中表示是「8：08的關新路」，他從樓上往下拍，只見關新路往光復路的方向，整條馬路上都塞滿車輛，有轎車、計程車、遊覽車等各種車，應該超過8成都是要往新竹科學園區的上班族；而對向則幾乎沒有車，一路都是空的。

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▲這車潮真的是塞好塞滿啊！（圖／翻攝自新竹人大小事）

看到照片後，許多新竹人相當有感，「往園區日常」、「這不是關新停車場嗎」、「大型停車場的概念」、「光復路也蠻可怕的」、「下雨天大家都開車，很正常啊」、「下雨天，原本騎車的人都改開車」、「騎腳踏車都比較快」、「不意外啊，每次下小雨食品路+高峰路+寶山路塞爆」、「一人一汽車不塞車才怪」。

有網友表示「開車的人一定很羨慕那些騎摩托車的人了，可能走路都比開車快」，原PO還留言回應「是的，這時間出門撐傘走路最好！我朋友就是走路去園區上班，快多了」。其他人則紛紛留言，「住在這裡的人會不會從家裡地下室停車場就開始塞車了」、「幾點才能到公司啊」、「新竹塞車城」、「當看戲，下雨天就會上映」。

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