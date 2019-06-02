大家都開車來...　桃園ZEPRO RUN路跑　石門水庫沿線塞爆

▲7000人開車去參加路跑，前往桃園石門水庫沿線塞爆。（圖／彭姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

非連續假期、也非有路況，2日一大清早國道3號往龍潭交流道及前往石門水庫沿線竟出現嚴重壅塞，原因竟是，多數開車民眾是要前往石門水庫，參加第一屆「2019 桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松」活動。主辦單位台灣運動賽事協會、全統運動用品表示，桃園場活動共有7000名國內、外跑友參加，預估為桃園帶來700萬元的直接經濟效益。

據指出，全民瘋運動，已蔚為風氣，越來越多的健走、路跑活動，假日於各地舉行，尤其是路跑活動，近年來相當盛行。日前桃園議長盃路跑5月26日於桃園青埔地區舉行，開放網路報名，因是免費萬名名額很快額滿，更出現跑友搭飛機坐機捷來參加。

▲▼ZEPRO RUN桃園場石門水庫路跑活動。（圖／全統運動用品提供）

此一瘋路跑的情形，2日一大清早國道3號往龍潭交流道及前往石門水庫沿線，竟出現嚴重壅塞，原來是多數的開車民眾要前往石門水庫參加路跑。來自各地的7000多名跑者的車輛，更在抵達活動地點後，不僅停滿南苑500停車位，連石門水庫週邊的道路旁也都遭停滿，不禁讓人見識到「路跑經濟」的熱絡！

「2019 桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松」活動，主辦單位全統運動用品總經理余俊芳表示，全統於1995年創立台灣運動品牌ZEPRO，將廣告、代言人費用轉為投入在研發更好、更專業的運動用品上，持續為運動愛好者推出最優質、舒適、專業運動裝備，而這樣的企業理念，也落實在每一場ZEPRO RUN路跑活動中。

因此，ZEPRO RUN桃園場提供跑友輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾及運動多功能後背包等用品，並在會場設置美食飲料補給，就是要讓全統辦的路跑成為全台最物超所值的路跑賽事！