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桃園客運詐領千萬補助款　桃檢起訴董座吳運豐等11人

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▲桃檢偵辦桃園客運涉嫌向公路總局詐領千萬元補助款，董座吳運豐等11人遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲桃檢偵辦桃園客運涉嫌向公路總局詐領千萬元補助款，董座吳運豐等11人遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運因應公路總局客運車輛汰舊換新補助購車計畫於2016年間利用購買低底盤公車，向廠商謀議以議價金額虛報為3億7600萬元，平均每輛公車高出市價10至25萬不等之購車契約，向公路總局詐領1244萬多元補助款，桃檢11日偵結將董事長吳運豐等11人依詐欺罪嫌提起公訴。

桃檢調查，桃園客運公司因應購車需求，2016年11月22日早上11時在公司會議室舉辦議價會議，由國內各家大客車公司做簡報，桃客公司高齡87歲董事長吳運豐等多位主要幹部都出席議價會議。

議價會議後因雲從龍公司提出報價較低，吳董決定以3億5625萬元向雲從龍採購10輛大客車與75輛低底盤公車，總計85輛公車，吳考量公路總局核發的購車補助款，是按照客運業者實際購車金額一定比例計算，為爭取較高額度之購車補助，遂與雲從龍公司63歲楊姓負責人與該公司採購62歲蔡姓女子謀議，由楊指示蔡女以每輛高出市價10至25萬元的3億7600萬元購車契約，虛增車輛單價後交予桃園客運車輛採購張姓業務承辦人。

桃檢查出，吳為掩飾價差，另用桃客名義與雲從龍簽立虛偽車體廣告租約、協議書，藉此營造雲從龍有花錢委託桃客播廣告，以2075萬7500元委託桃園客運公司播送廣告之假象，依該不實金額車體廣告租賃契約開立金額不等發票，交於雲從龍公司蔡姓採購，但桃園客運實際給付購車款項，則將車體廣告租賃費用自購車價金內扣除。

此外，桃客業務部管理組張姓副組長於2016年12月2日、12月26日，分別製作桃客公司內部簽呈，檢附「載有真實購車金額的議價紀錄」、「載有不實購車金額的購車契約」、「不實車體廣告租賃契約及協議書」等文件逐級上呈申請用印，經修車廠曾姓廠長批准後，桃客將文件發函桃園市政府交通局，再由交通局向交通部公路總局申請補助，總計詐得1244萬3792元之購車補助款。

桃檢11日偵結，認定吳運豐等11人行使業務登載不實文書罪嫌，明知為不實事項而填製會計憑證罪嫌、3人以上共犯詐欺取財罪嫌，依詐欺罪嫌提起公訴。

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關鍵字：桃園客運,詐領千萬補助,董座等11人,詐欺

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