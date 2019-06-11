「遇水造橋＆遇山鑿洞」　南迴鐵路超動人興建血淚史

▲枋寮F3藝文特區舉辦「迴-雙東間的鐵路絮語」特展。圖嘉和遮體 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮F3藝文特區6月13日起於3號倉庫，舉辦「迴-雙東間的鐵路絮語」特展，展出80餘件鐵道文物及照片，讓民眾穿梭於鐵路的時光隧道，回顧專屬於雙東間的鐵路發展歷史。

請繼續往下閱讀...

▲▼加祿站的調車員、枋野車站。





西起屏東枋寮、東達台東站的台鐵南迴線，為台灣環島鐵路網的最後一塊拼圖，自1991年12月16日全線開通後，便肩負起南台灣東、西部運輸往來的重要任務。

南迴線全長共98.2公里，於興建過程「遇水造橋，遇山鑿洞」，沿途橋樑多達158座，隧道共38座，其中包含為預防軍方靶場砲擊的嘉和遮體，及為防山坡落石如內獅隧道而增設的假隧道；而沿線目前仍在營運的各級車站、號誌站共有14座，在台東段部分有著名的多良車站等5座車站已廢止。

行經西岸的台灣海峽，穿越中央山脈，擁抱東岸的太平洋，南迴線一路上交錯的山海景緻令人著迷；而一天僅一班往返的藍皮普快車，載著乘客體驗復古的鐵道風情，感受開窗迎風的解憂時光。

屏東縣政府文化處這次特別商借台鐵列車長馬世駿的攝影作品及彰化福井鐵道文物館珍藏，帶領民眾走入南迴線，穿梭在屏東與台東的鐵道間，以鐵道攝影、鐵道文學與鐵路文物的視角，一探南迴線的歷史與人文，並感受由影像與文字所娓娓道出的南迴線之美，展期至8月11日。