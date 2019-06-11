南榮國中學生賴亮宇會考5科255題全答對　表現亮眼

▲屏東南榮國中賴亮宇（左）會考五科測驗題共255題全答對，表現亮眼。校長張顥騰、右蔡允丰。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉南榮國中2019年會考成績表現優異，賴亮宇、蔡允丰兩位學生會考成績5A++滿級分，作文五級分。其中賴亮宇同學五科測驗題共255題全數答對，能於題數全壘打相當不容易。而全校5A以上有共38人，表現亮眼。



5科測驗題全對的賴亮宇表示，會考並不會很困難，「不要自己嚇自己」，或許校內模擬考的成績不如自己的預期，但不要氣餒，會考的題目相對簡單，不會過於艱澀，因此，同學不需要準備過於細節的概念，宜以重要的概念為主。

他說，一旦有充裕的時間，再準備細目以應付少數的細節的題目，來獲取高分。在接近會考時，更要多多練習題目，因為寫題目才能知道自己的缺點，並多多訂正，再回到課本閱讀概念，修正自己的概念。只要有充足的信心和耐心就能獲得好成績。

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其次，學校老師幫忙製作的複習進度表有每天的複習進度和考試，幫助同學很多，更安排許多演講讓九年級學生在忙碌之餘，有些緩衝的時間，並學習到許多課本外的知識。

他未來選擇就讀高雄區高中，希望高中三年能在更有競爭力的環境中惕勵自己、提升自己的能力，並加入演辯社，增加自己的口條及論述能力，儲備升大學的能力。

南榮國中校長張顥騰說，學校推動閱讀教育有成，有策略規劃各科複習課業進度，老師認真教導，學生按部就班，在閱讀與寫作中找到學習的樂趣與動力，今年全校寫作五級分以上人數為203人，達該校考生50.9%，作文四級分更高達96%，閱讀寫作成績非常亮眼。