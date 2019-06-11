潛水客重踩海龜畫面曝光！小琉球首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球花瓶岩附近海域10日下午發現有男浮潛客出手撥弄騷擾海龜、甚至有用腳踩踏行為，引來民眾不滿，拍攝影片向海巡人員檢舉，海巡人員派員趕到，確認潛水客騷擾海龜是保育類的綠蠵龜，雖當事人人否認，但影片清楚錄下他重踩海龜，才讓他百口莫辯，訊後依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦，也成為首例因騷擾海龜被逮的現行犯。

▲海巡署第六岸巡隊查獲潛水客騷擾綠蠵龜，依野保法函送法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，每到假日更是吸引大批遊客前往朝聖，也衍生不時有遊客非法騷擾海龜、甚致用魚叉射殺海龜情事，引來保育仕的撻伐。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於昨天下2時許，接獲當地民眾報案稱「於小琉球花瓶岩附近海域發現浮潛遊客疑似騷擾海龜情形。」並提供拍攝的影片，希望安檢人員能夠揪出影片中的人。

▲▼潛水客重踩海龜;畫面曝光。

小琉球安檢所人員獲報後，立即前往調查，並到附近各旅店比對追查，最後在衛生所前方找到疑似騷擾海龜潛水客，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並協請國立台灣海洋大學海洋生物研究所程教授，判定影片中海龜品種確認為保育類綠蠵龜。經偵訊後，依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。

第五岸巡隊表示，小琉球當地居民對海龜保育意識十分重視，呼籲前來遊玩的民眾，接觸野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。