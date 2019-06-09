綠蠵龜漁網纏繞！海巡攀爬45度沙河斜坡　垂降10層樓高搶救

▲海巡署第六岸巡隊人員在海中救起被廢棄漁網纏繞的兩隻綠蠵龜並野放。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉風吹砂近岸水域8日下午被發現兩隻海龜受困廢棄漁網，海巡人員攀爬陡峭的45度沙河斜坡，垂直約10層樓高度，涉水破壞漁網，救出被纏繞的海龜，備極辛苦。

▲▼救起綠蠵龜。

8日下午5時8分許，海巡署第八巡防區指揮部接獲興海安檢所轉民眾通報，於滿州鄉風吹砂近岸水域有兩隻海龜受困漁網，立即協請南部分署第六岸巡隊同仁前往救援，並通報國立海洋生物博物館指導協助處理。

▲綠蠵龜野放。

由於風吹砂位於恆春半島東海岸鵝鑾鼻與佳樂水兩遊憩區間，地形長期受雨水和風力影響，造成台地與海岸線的高低落差極大，垂直高度約10層樓高，其陡峭的沙河斜坡約45度，增加救援難度。

第六岸巡隊興海安檢所及第一機動巡邏站人艱辛的抵達現場，發現兩隻海龜受困於珊瑚礁岩近岸水域處被漁網纏繞，即協調當地洪姓漁民駕駛膠筏趕往救援，卻受限於礁岩地形限制無法靠近，遂轉為協助戒護安全。

由海巡人員涉水10餘米利用工具破壞漁網，成功救起海龜並帶回安檢所安置，於返回公路20多分鐘的途中，需攀爬近45度的沙河，懷抱著2隻中型海龜，相當辛苦。在確定健康無虞後野放。

經國立海洋生物博物館李獸醫檢查確認為綠蠵龜，第一隻長45公分、寬40公分；第二隻長41公分、寬40公分，由於海龜利用肺呼吸，每次換氣後在可在水下長達數小時，但被廢棄漁網纏繞恐有溺斃的可能，幸海巡人員及時解救脫困，避免憾事發生。

南部分署第六岸巡隊呼籲漁民朋友，如有漁網(具)損壞或不敷使用，不應隨意丟棄於海岸，以免破壞美麗的海岸，更會威脅到海洋生物的性命，民眾如發現沿海有鯨豚及海龜擱淺或其他海洋生物受傷等情況，可透過「118」服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。