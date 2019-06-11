　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不曉得「反送中」又發六點聲明　黃捷批韓國瑜：對大陸輸誠！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲黃捷臉書 。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲黃捷在臉書上聲援反對送中條例。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前被問及有關香港「反送中」時，脫口表示「我不知道，我不曉得」，一直到隔天才發出六點聲明和三個不容懷疑的決心，但早已引發外界抨擊，時代力量市議員黃捷就在臉書上指出「韓市長終於發布六點聲明，但我認為只是似是而非、不敢表明立場就想糊弄過去」，「韓市長對於兩岸的態度和立場，不禁讓人懷疑，一方面對中國輸誠，一方面又欺騙台灣人」。

韓國瑜第一次被問及關於香港反送中遊行時，表示「不了解、不清楚」，高雄市議員黃捷就在臉書上發表的當下感覺，他說「我覺得悲哀又憤怒，作為一個總統候選人，甚至是一個踏進過中聯辦、也不斷向中共示好的總統候選人，對於如此重大的兩岸事件竟然可以說不知道？韓市長終於發布六點聲明，但我認為只是似是而非、不敢表明立場就想糊弄過去」。

▲高雄市議員黃捷認為韓國瑜請局處首長替議員鼓掌，實在是態度反覆 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃捷批「韓市長對於兩岸的態度和立場，不禁讓人懷疑，一方面對大陸輸誠，一方面又欺騙台灣人」。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷說「我們不能忘記，韓市長3月22日步入香港中聯辦，香港市民都知道香港最大的政務均由中聯辦操盤，卻從無制衡、監察，根本已無法治可言。而送中條例一旦通過，未來香港行政長官無需通過立法會，可直接把嫌疑犯移送至現行條例未涵蓋的司法管轄區，包含大陸、澳門、台灣，不僅如此，此條例還能朔及既往，連修法前的案件都能移送」。

黃捷進一步表示「香港向來自豪的效率，更是因為大陸民眾大量移居香港，使得服務品質越來越低，更遑論因為大量中客湧入，動輒要排兩年才照得到Ｘ光的醫療服務了，又何來韓市長所說的效率之有？然而即使103萬人上街，香港政府還是表示12日如期二讀，特首林鄭月娥更是強硬宣示，會對襲警行為進行追究。這是一個完全沒有想要和人民對話的政府，韓市長還能放心嗎？」。

▲▼ 韓國瑜聯訪_龍舟 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜日前被問及香港反送中時表示不曉得。（圖／記者洪正達攝）

對於韓國瑜說「絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制，不論實施成功或失敗都不適用於台灣」，黃捷說，3月24日國台辦發表聲明，表示韓國瑜進香港與澳門中聯辦，見證了一國兩制的成功，「韓市長儼然變成中共代言人」，另外韓國瑜在4月1日的議會質詢時手摸心臟說反一國兩制，日前對於反送中遊行「不知道、不清楚」，短短17小時馬上又生出了六點聲明跟三個不容懷疑，黃捷說「韓市長對於兩岸的態度和立場，不禁讓人懷疑，一方面對大陸輸誠，一方面又欺騙台灣人」。

ET快訊
畫面曝光！台東加油站前撞油罐車　休旅車遭拖行撞爛..駕駛慘死
賀一航過世...曾治豪遭酸「爸死了還工作」　他無奈曝背後原因
太平洋建設創辦人章民強過世享嵩壽100歲！抱憾沒拿回SOGO
阿羅哈客運國道翻車造成3死11傷　肇事駕駛20萬交保

關鍵字：韓國瑜,反送中,黃捷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李艷秋遭韓粉指「拿錢幫郭台銘講話」怒提告　韓國瑜道歉了

侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟在衝鋒陷陣，你卻在看螢幕！

日樂團「X JAPAN」團長在台北　蔡英文私揪想招待他：總統級觀光

去年公投綁大選惹民怨　監察院盤點「6大缺失」促中選會改善

岡山水淹半個輪胎高　韓國瑜：治水不是變魔術、給更多時間

蔡英文面對豪雨下鄉視察：國事重要不能評論民調

不曉得「反送中」又發六點聲明　黃捷批韓國瑜：對大陸輸誠！

「就像韓粉」　黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失！

港人嗆抵制高雄！韓國瑜陷反送中風暴　疾呼「不要太情緒性」

因韓國瑜桃色風波遭跟拍？吳子嘉自曝「小三照」怒嗆狗仔

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

李艷秋遭韓粉指「拿錢幫郭台銘講話」怒提告　韓國瑜道歉了

侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟在衝鋒陷陣，你卻在看螢幕！

日樂團「X JAPAN」團長在台北　蔡英文私揪想招待他：總統級觀光

去年公投綁大選惹民怨　監察院盤點「6大缺失」促中選會改善

岡山水淹半個輪胎高　韓國瑜：治水不是變魔術、給更多時間

蔡英文面對豪雨下鄉視察：國事重要不能評論民調

不曉得「反送中」又發六點聲明　黃捷批韓國瑜：對大陸輸誠！

「就像韓粉」　黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失！

港人嗆抵制高雄！韓國瑜陷反送中風暴　疾呼「不要太情緒性」

因韓國瑜桃色風波遭跟拍？吳子嘉自曝「小三照」怒嗆狗仔

見證帕克成長蛻變　波波維奇：願他享受退役人生

離職店長駭入監視器系統　錄到新店長和女店員偷情…妻怒離

快訊／承德橋下1男疑舉槍自轟　右額流血...雙腿間發現1槍

李艷秋遭韓粉指「拿錢幫郭台銘講話」怒提告　韓國瑜道歉了

侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟在衝鋒陷陣，你卻在看螢幕！

梁家輝撿到槍？「王晶就是爛片王」爆任達華、古天樂14年前秘辛

日樂團「X JAPAN」團長在台北　蔡英文私揪想招待他：總統級觀光

毒蟲挫咧等！　宜警「安居緝毒」績效全國丙組第一

婕斯盃／29日開打憑發票提前兌票進場　四國好手齊聚爭霸

港都盃《傳說對決》線下賽12日台北開跑　直播主啵緹、YU 炒熱現場

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

韓國瑜深夜發文：亞洲一條龍快變..

張善政挺韓　吳蕚洋寫105字打..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

快訊／不甩郭董　國民黨初選不採..

通告費超好賺？　政論名嘴價目表..

黃國昌組「第三勢力」　黨內人士..

韓國瑜拋國六東延　杜紫宸：台灣..

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲..

韓國瑜陷反送中風暴　疾呼「不要..

王世堅問行程　柯：沒去汽車旅館

獨／國民黨參選人會議一度中斷　..

藍營初選／郭台銘、周錫瑋火藥味..

藍營憂心韓粉義和團化　大選還有..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜陷反送中風暴　疾呼「不要太情緒性」

高雄市長韓國瑜日前被問及有關反送中時，脫口表示「我不知道，我不曉得」，包含時代力量立委徐永明在臉書上發文，甚至連香港立法會議員涂謹申也說「香港人聽到韓國瑜的回應很想講粗口」。對此，韓國瑜說「不要因為我晚了幾個小時發文而太情緒性，那天我是划龍舟，所以晚了幾個小時發文」。

吳子嘉自曝「小三照」怒嗆狗仔

徐永明批韓國瑜：這種人選總統很恐怖

挺韓粉專86%支持蔡英文！小編怒：1450好多

韓國瑜「庶民與否不重要…」　黃創夏諷：用盡則丟

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面