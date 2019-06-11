不曉得「反送中」又發六點聲明　黃捷批韓國瑜：對大陸輸誠！



▲黃捷在臉書上聲援反對送中條例。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前被問及有關香港「反送中」時，脫口表示「我不知道，我不曉得」，一直到隔天才發出六點聲明和三個不容懷疑的決心，但早已引發外界抨擊，時代力量市議員黃捷就在臉書上指出「韓市長終於發布六點聲明，但我認為只是似是而非、不敢表明立場就想糊弄過去」，「韓市長對於兩岸的態度和立場，不禁讓人懷疑，一方面對中國輸誠，一方面又欺騙台灣人」。

韓國瑜第一次被問及關於香港反送中遊行時，表示「不了解、不清楚」，高雄市議員黃捷就在臉書上發表的當下感覺，他說「我覺得悲哀又憤怒，作為一個總統候選人，甚至是一個踏進過中聯辦、也不斷向中共示好的總統候選人，對於如此重大的兩岸事件竟然可以說不知道？韓市長終於發布六點聲明，但我認為只是似是而非、不敢表明立場就想糊弄過去」。

▲黃捷批「韓市長對於兩岸的態度和立場，不禁讓人懷疑，一方面對大陸輸誠，一方面又欺騙台灣人」。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷說「我們不能忘記，韓市長3月22日步入香港中聯辦，香港市民都知道香港最大的政務均由中聯辦操盤，卻從無制衡、監察，根本已無法治可言。而送中條例一旦通過，未來香港行政長官無需通過立法會，可直接把嫌疑犯移送至現行條例未涵蓋的司法管轄區，包含大陸、澳門、台灣，不僅如此，此條例還能朔及既往，連修法前的案件都能移送」。

黃捷進一步表示「香港向來自豪的效率，更是因為大陸民眾大量移居香港，使得服務品質越來越低，更遑論因為大量中客湧入，動輒要排兩年才照得到Ｘ光的醫療服務了，又何來韓市長所說的效率之有？然而即使103萬人上街，香港政府還是表示12日如期二讀，特首林鄭月娥更是強硬宣示，會對襲警行為進行追究。這是一個完全沒有想要和人民對話的政府，韓市長還能放心嗎？」。





▲韓國瑜日前被問及香港反送中時表示不曉得。（圖／記者洪正達攝）

對於韓國瑜說「絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制，不論實施成功或失敗都不適用於台灣」，黃捷說，3月24日國台辦發表聲明，表示韓國瑜進香港與澳門中聯辦，見證了一國兩制的成功，「韓市長儼然變成中共代言人」，另外韓國瑜在4月1日的議會質詢時手摸心臟說反一國兩制，日前對於反送中遊行「不知道、不清楚」，短短17小時馬上又生出了六點聲明跟三個不容懷疑，黃捷說「韓市長對於兩岸的態度和立場，不禁讓人懷疑，一方面對大陸輸誠，一方面又欺騙台灣人」。