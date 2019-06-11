不知反送中慘遭港議員、台立委批！韓國瑜：陸委會總統府也晚上才發文

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前被問及有關反送中時，脫口表示「我不知道，我不曉得」，隔天才發出六點聲明和三個不容懷疑的決心，但早已引發外界抨擊，包含時代力量立委徐永明在臉書上發文，甚至連香港立法會議員涂謹申也說「香港人聽到韓國瑜的回應很想講粗口」，甚至港人要抵制高雄。對此，韓國瑜說「不要因為我晚了幾個小時發文而太情緒性，包括我們的陸委會都是晚上七點才發文，總統府晚上九點才發文，那天我是划龍舟，所以晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解」。

▲立委徐永明表示「之前才去過香港中聯辦的韓國瑜，不知道談妥了什麼條件」。（圖／翻攝徐永明臉書）

韓國瑜日前對於反送中脫口而出「我不知道，我不曉得」，時代力量立委徐永明批韓，「之前才去過香港中聯辦的韓國瑜，不知道談妥了什麼條件，現在對港府或北京說三道四，恐違反當初的政治交易或協議」，對此韓國瑜則先回應「徐委員想太多，把每一件事情都聯想到負面，我們陸委會發文也是晚上七點，蔡英文總統也是晚上九點，所有的發文的聲明，一定是了解整個動態情況」。

韓國瑜進一步說明，「我們去帶著十個高雄市議員以及市府團隊進中聯辦，從頭到尾就是吃一頓飯，吃個飯就結束了，怎麼會談到什麼反送中的事情，台灣政壇聯想負面，實在是太可怕了，讓我再重申一遍，身為台灣人，我們非常關切香港，香港取得局勢的經濟的成就，包括他的法制、政風、效率以及自由化，香港發展的四隻腳，發展的非常穩，就整個台灣立場、香港政府，香港人民一定可以找到一個理性對話的空間，祝福香港一切順順利利」。

▲香港民主黨立法會議員涂謹申表示「很想講粗口」。（圖／翻攝涂謹申臉書）

另外，香港民主黨立法會議員涂謹申也在臉書發文對此表示「香港人聽到韓國瑜的回應很想講粗口」，卻引發港人抵制高雄。韓國瑜則呼籲香港朋友，「不要因為我晚了幾個小時發文而太情緒性，包括我們的陸委會都是晚上七點才發文，總統府都是晚上九點才發文，那天我是划龍舟，而且第一次參加龍舟比賽又敲鼓，敲個二、三十分鐘，所以說晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解，絕對並不代表說我們不關心香港」。

▲韓國瑜再次澄清自己是因為划龍舟頭昏，當下才沒多做回應。（圖／記者洪正達攝）