韓國瑜「庶民與否不重要…」　黃創夏諷「一路走來，用盡則丟」

▲ 政論名嘴黃創夏發文批評韓國瑜對庶民「用盡則丟」。（圖／截自黃創夏臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜六月先後參加台北凱道、花蓮的大型造勢，頻頻主打「庶民總統」的口號，獲得群眾支持，然而，他10日深夜發文說「庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態」，遭名嘴黃創夏狠酸韓國瑜當然不是庶民，還批評他將庶民「用盡則丟」。

韓國瑜10日深夜在臉書有感而發，以「庶民與否不重要，拯救台灣靠你我」為題發表1274字的長文，說自己最近頻頻被攻擊因曾做過民意代表，現在又是高雄市長，不能算是「庶民」，對此韓國瑜強調，「庶民於我而言不是一種身分、而是一種心態」，而他關心台灣庶民，也不表示他不重視為台灣撐起一片天空海闊的產官學研與企業家們。

對此，黃創夏在臉書發文批評，根據韓國瑜的發文，「庶民」不重要了？指韓國瑜根本是將庶民「用盡則丟」。黃創夏更酸說，現在韓國瑜「一周一造勢」，每一場都是千萬元起跳，「被動」參加的韓國瑜當然要向幕後出錢出力的「地方政治菁英」靠攏，而且是充滿無奈的「被動」靠攏，當然不會再是「庶民」了。

黃創夏說，「庶民」也不必怨恨，因為像是高雄市民丶前立法院長王金平丶立委陳宜民丶前高雄縣長楊秋興等人……，韓國瑜都是「平等對待」，該踢開時也「一視同仁」。最後他諷刺地說，「當然過一陣子，韓國瑜可能又有新的説法，例如『因為鼓聲震昏了』。」

