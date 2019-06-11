「只是表面跟你好」哥們一吐2年心聲　身障兒「高EQ舉動」惹淚網：內心超富有

▲弟弟雖然內心很受傷，卻用正能量看待。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

「我為兒子感到驕傲！」一名母親最近得知，兒子最喜歡的朋友竟坦言，兩年來只是跟他表面上好，一直不是真心的。聽完這一番話，弟弟當下並沒有做出回應，但他內心非常難過；神奇的是，他事後仍邀請「假朋友」到家裡玩，而滿滿正能量的原因讓媽媽很欣慰，也感動大票網友。

母親在「小一聯盟」娓娓道來，兒子因氣切和胃造口，是領有重度身心障礙手冊的小朋友，前幾天，他最珍惜且喜歡的同學說，「其實這兩年來我一直是你的假朋友」、「跟你好只是表面，免得被說欺負弱勢找麻煩而已」。

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▲他還是邀請「假朋友」到家裡玩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

回家後，弟弟跟母親敘述整段對話，淡淡地說「我當下沒回應也沒哭，但我的心都碎了，而且覺得自己很丟臉。」這讓身為媽媽的她非常感慨，「孩子們，你們在小三小四就得違背自己的想法，去跟所謂的『假朋友』相處交朋友，不覺得人生很辛苦而且太早社會化了嗎？我替你們覺得委屈和可惜。」

原po認為，友情是一種跨越時光的默契和快樂，不是交換和虛妄，而友誼也是這輩子最美好的事情之一，「我還為兒子感到驕傲， 畢竟無論他失敗幾萬次，他仍用最努力的心情去對待他身邊的朋友。」

▲家長們覺得弟弟超懂事，紛紛獻上讚美與鼓勵。（圖／翻攝自小一聯盟）

意外的是，星期六下午，兒子又邀假朋友們來家裡玩了，「我問他為何還要請假朋友來家裡玩，他說假朋友也是朋友，只是一起玩，又沒有要幹嘛。」童言童語讓她不禁會心一笑，「我只能說沒魚蝦也好的概念蠻正面的。」

弟弟高EQ的做法，獲得許多掌聲，家長們紛紛表示，「孩子好棒好正向，姨給你一個抱抱」、「你兒子好棒，我真的好欣賞他，我都做不到這樣，真的就當施捨給那些內心有匱乏的小孩吧」、「樂觀的孩子並把正能量帶給周遭的人」、「我看了心酸酸耶，可是妳兒子好棒」、「很多三四年級的孩子確實社會化許多，有些心機~但妳兒子心胸寬大，沒有放心上，這一點真的好棒~版媽應該內心很不捨吧」、「好棒的孩子，心裡很富有」。

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