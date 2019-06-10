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他小時摔車開天眼！嬤出殯前託夢「我不喜歡那塊墓」接連出事　師父開示了

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▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲原PO說，現在很多人都會找他去看新房，或參加他們親人的告別式。（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

「深深記得祂說了一句『你曾是我身邊的判官』…」一名男網友分享小時候發生事故，從此有了陰陽眼，他記得外婆出殯前一天託夢跟說不喜歡那塊墓地；他隔天告知長輩，「他們也無奈，怎麼可能說不出殯」，沒想到後來接連發生事情。他因自己的經歷，問了師父才知道原因，「不明白為何有人想開天眼，我真的很想把它關起來…」有網友看完直呼好像卡通《花田少年史》的男主角花田一路。

原PO近日發文說，他是無神論者，比較屬於眼見唯憑的人，並以電影《見鬼》為例，因和他的遭遇滿像。他回憶，民國74年10月10日，特別記得家裡來很多客人，電視播放著國慶遊行，他和二弟偷偷騎腳踏車溜出門，慘的是煞車壞了， 他連人帶車衝進路旁樹叢，一根樹枝插入右眼偏上部位，手術治療約一年。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，他術後每天都蒙著右眼，出門都要撐雨傘，怪事來了，治療期間都住在台北奶奶家，耳邊總會聽到有人在說話。奶奶跟他說，他每天半夜都會夢遊，起床開門想出去，坐在床上一直碎唸，直到回新竹的家後才不再發生。

▼原PO說，高中時外婆過世，「我哭不出來，因為外婆就在旁邊，怎麼哭？」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「沒多久的一個深夜，聽到外面有人在吹號角」，原PO指出超大聲，不太會形容那是什麼，像有人辦喪事會吹的聲音，但奇怪的是爸媽都沒醒，「小二生的我當時有多害怕，但好奇還是拉開窗簾看，當時唯一的想法是祂們是什麼？像廟會出巡，有拿『迴避』的大牌子，還有古時候的轎子，甚至還有一黑一白的人（大一點才知道那是七爺八爺）。突然身邊站著一位穿著奇怪的人，深深記得祂說了一句『你曾是我身邊的判官』。」

「就這樣我嚇醒了，原來只是夢」，原PO說，從此以後到晚上都很害怕，總覺得很多人在看他，總聽到沒人住的樓上有人走動，半夜會聽到10公里遠的殺豬場淒慘的叫聲，好像對他喊救命，就這樣漸漸習慣，倒也沒什麼怪事發生。

原PO直到國中某一天，騎腳踏車看前面紅綠燈轉黃燈，「心想衝啊…突然有聲音在耳邊說『騎慢點』」；此時，他見一名阿伯騎車載孫女從他右邊衝過去，當場被一輛車撞上，「小女孩的腳就這樣綿掉軟趴趴，我訝異的是。。。旁邊有一團白色的氣，看得出來是一個小妹妹，這就是你們常講的阿飄吧，這也是我第一次看到祂們。」

新竹都城隍廟「大爺」謝將軍、七爺。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼原PO摔車後夢到七爺八爺。圖為新竹都城隍廟的七爺八爺。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

新竹都城隍廟「二爺」范將軍、八爺。（圖／記者陳俊宏攝）

「慘了！從此無時無刻都看得到，不對！無時無刻都會被嚇到」，原PO表示，「突然刷牙站你背後，蹲大便正爽，有東西在下面看著，後來我再也不去蹲式廁所。不明白為何有人想開天眼，我真的很想把它關起來。」

原PO指出，高中時外婆過世，他第一次參加親人的喪事，當大家哭得亂七八糟時，「我哭不出來，因為外婆就在旁邊，怎麼哭？祂還會要我轉達大人會冷、想要什麼。記得最清楚出殯前一天祂托夢跟我講，祂不喜歡那塊墓地。」

原PO隔天早上告知大人們，他們也無奈說怎麼可能不出殯，不知道是不是湊巧，接連幾名親友都出車禍，後來墓地也移往別處；那次之後，有阿姨問一些師父，得到「通常祂們是想找你幫忙」的說法。他拿到師父給的一張符還真的有點效果，高中就開始幫忙，甚至很多人還會找他去看新房，或參加他們親人的告別式，「或許這是另一種積福吧」。

▼原PO外婆託夢給他「我不喜歡那塊墓地」。（圖／達志／示意照）

▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

此文在「靈異公社」臉書臉書社團引起討論，有網友好奇問「到現在依然看得到嗎」；原PO回「很少，因為我都忽視，畢竟祂們也不一定認為自己往生了，真的有不知道的。」

有人認為，「如果能這樣清楚表達自己想要什麼也是很好，就不用讓自己子孫不舒服還不知道為什麼。」原PO回「有遇過不吃祭品，因為祂只想吃泡的三合一麥片。」

一名網友說，「心持正念就無須害怕，但要維持自身的陽氣充足」；原PO回「這其實都是騙自己的，常常被壓的我唸佛唸經唸阿門都沒用，最有用的還是罵三字經。」還有人看完原PO的經歷直呼，很像卡通《花田少年史》的男主角花田一路。

據介紹，《花田少年史》主人翁花田一路某次出車禍，在昏迷中夢見一位名叫小雪的美少女，後來被這個鬼魂嚇醒，也開始有看得見鬼的超能力。許多鬼魂接近男主角，希望他能幫祂們完成在人世時尚未完成的願望。

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關鍵字：靈異公開,開天眼

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