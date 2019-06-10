妻婚前婚後曾拿掉孩子　總經理夫怒告大學教授獲賠30萬

▲已婚大學教授被控與科技公司總經理妻子有婚外情，判賠30萬。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

一名科技公司總經理怒告一大學教授，與他的妻子通姦，妻子還婚前婚後為教授拿掉孩子，要求賠償300萬元。台北地方法院日前宣判，無法證明有通姦行為，但已侵害配偶權利，判決教授及妻子應賠償30萬，全案可上訴。

根據提告的總經理在開庭時表示，他和妻子結婚20年，卻發現妻子與已婚的大學教授在10年前開始見面、約會，每月1次或2次發生性行為。沒見面時，便互相傳曖昧簡訊、打電話互表愛意。

更讓他寒心的是，妻子懷疑和教授的性愛遭偷拍，要教授「你可以保護我嗎？」妻子甚至傳簡訊「婚前婚後還為了你掉小孩，證明我們有真愛..」妻子因此可能無法再受孕，卻還為了教授與其他女子的關係吃醋。

雖然教授也有傳訊息，提到「妳難道不需要再回到那個家庭去嗎？..妳對他好嗎？..」等語，但直至2016年底，2人即便在討論分手，也還是充滿曖昧話語。總經理認為其配偶權遭侵害，請求妻子及教授得連帶賠償300萬元。

教授則反駁，質疑總經理提出的對話內容真偽，並涉及非法取證，雖然錄音譯文和電話錄音內容相符，但並非與其妻子的對話，且總經理妻因精神狀態不佳，對他傳送多封簡訊也打多次電話，但都無法證明2人有逾越正常男女社交往來的行為，更無侵害配偶權情事。

不過法官認為，確認總經理提出的對話內容，來自教授的手機，和總經理妻子的通話紀錄比對，該些簡訊照片並無造假，且教授也無法提出精神狀態不佳與傳簡訊的相關聯，因此認定總經理提出的證據無誤。

不過雖然有對話紀錄以及婦產科資料，證明總經理妻子曾懷孕，但難認為通姦行為的結果，總經理也未能提出事證，難認有通姦行為。但基於已構成侵權行為，應負賠償責任，判決教授及總經理妻應連帶賠償30萬，全案可上訴。

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