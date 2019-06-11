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戀童情侶電腦藏500張變態照　計畫遭網友曝光「想生自己的小性奴」！

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▲擔任功德會王姓總幹事遭邱姓安置人指控，曾利用拿藥機會載另一安置人到摩鐵性侵得逞，因被害人始終未出面，王男也否認指控，桃檢25日偵結以不起訴處分。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

▲英國一對情侶想生小孩當性奴，滿除自己。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國日前傳出一起令人作噁的變態案件，一名現年39歲的男子麥克拉肯因為計畫跟女友一起生育寶寶，讓自己的戀童癖可以無止盡的發洩，並且在電腦中收藏超過500張性虐待孩子的照片，遭到警方逮捕，連帶女友也一起被判刑。近日被釋放出來後，這對噁心的情侶檔，竟還挑選距離幼稚園5分鐘的地方作為住處，引發家長擔憂。

根據英國《每日郵報》報導，麥克拉肯跟女友坎貝爾（Sharon Campbell）2015年在網路上因為發布多張性虐兒童的照片，當時被列為重點觀察對象、判刑四年。這對情侶在網路上主打自己是「無極限的情侶」還分享將要自己生寶寶，可以讓自己「盡情的發洩」。

當時有網友報案後，警方經過調查搜索，發現在麥克拉肯的電腦中，有超過500張兒童虐待／性虐的照片，其中還有33張就連當時的檢警都相當震驚。在開庭時，麥克拉肯更坦白表示，「我們就想要養一個男孩，從出生就虐待他，然後再生一個女孩，滿足性慾」當下讓陪審團跟法官相當憤怒。

近日麥克拉肯和女友被釋放，多次在找工作上碰壁，並且多次搬家就是因為被認出來，後來搬到離幼稚園不遠的地方，讓不少家長感到相當安心。當地警方表示，目前這對男女已經被禁止使用所有上網的設備，並且無限期被記錄在性犯罪者的名單上。

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關鍵字：變態,幼稚園,虐待,情侶

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