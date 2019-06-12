噁男養小女嬰「洩慾6年100次」　法官狠判120年：他不配在社會上活

▲美國變態男將女嬰當作發洩對象到6歲。（圖／免費圖庫pxhere）

記者陳亭伃／綜合報導

美國愛荷華州（Iowa）日前傳出一起震驚社會的性侵案，其中涉案的29歲男子因為在網路上大肆散布自己對嬰兒、幼兒猥褻的直播、影片，最終遭到警方逮捕，卻意外發現他對一名女嬰從出生侵犯到6歲，至少100次以上，法官開庭時痛斥男子根本沒人性，判刑120年。

根據英國《每日郵報》報導，名叫克魯克（Steven Douglas Crook Jr）2012年開始對一名新生女嬰開始出現猥褻的行為，甚至性虐、性侵，大膽的拍攝影片在網路直播平台上公開，吸引有相同癖好的網友依同討論，直到2018年該名女嬰已經長到6歲克魯克也完全沒有罷休，甚至就連同居女友都知道，卻沒有加以阻止。

法官開庭憤怒斥責，認為被告克魯克根本沒有人性，「他甚至會在直播平台上，直接Live給大家看他做的這些骯髒事，這將會為孩子帶來多大的傷害」而在警方搜索克魯克的家中時，發現有多種電子設備拿來拍攝影片以及拍成片的虐待影片。

美國地方法院在判刑尾聲提到，克魯克的行為令人作噁，這樣險惡、擅於操控的人根本不適合在社會生存，任何一個孩子在愛荷華州受到虐待，都要得到公平正義的伸張。判決克魯克14項重罪合計120年徒刑，而克魯克的女友則另判刑。

▲克魯可涉嫌性侵女嬰到六歲，被判刑120年（圖／翻攝自SHERIFF'S OFFICE）