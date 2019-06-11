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韓國瑜帶葉匡時出面作證　強調：進中聯辦前郭台銘不知道

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘10日表示「香港一國兩制是失敗的，這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因」，讓韓國瑜立刻回擊，和郭見了兩次面，從來沒有談到「不要進中聯辦」這件事，甚至還找來葉匡時副市長作證，第二次對外澄清，葉匡時表示郭董根本不知道他們要去中聯辦，記憶可能有錯誤。

▲▼0611市政會議_葉匡時_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜特別請葉匡時來作證。（圖／記者洪正達攝）

爭取國民黨總統初選的郭台銘，針對反送中遊行發表意見，他提到香港一國兩制是失敗的，「這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因，我們必須維護中華民國的自由民主」，對此韓國瑜回擊，「這輩子第一次見到郭董，是他來高雄買農產品，和考察高雄投資環境以及看高雄軟體園區，沒有談到這件事情，第二次見到他是在香港，和一些企業界人士，然後也沒有談到這件事情的時候」。

▲▼郭台銘記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭台銘表示「香港一國兩制是失敗的，這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因」。（圖／記者黃國霖攝）

不過自己澄清還不夠，11日上午準備聯訪前，韓國瑜特地帶葉匡時副市長再來澄清一次，要請葉匡時作證一下，葉匡時表示「關於郭董說有勸韓市長不要進中聯辦這件事情，至少我的理解是應該沒有，因為我們去中聯辦之前，郭董應該不知道，沒有其他人知道，因為我們也是當天早上才收到通知說要去中聯辦，所以我覺得，至少這件事情，郭董可能記憶有錯誤」，韓國瑜則在一旁補充「就是去吃個飯而已」。

葉匡時補充「郭董跟我們應該見兩次，一個是三月的時候關於推銷農產品，還有這招商引資的，第二次就是市長跟市府團隊到了香港的時候，郭董特別到香港來，參加一個派對，一位香港黃姓董事長替市長辦了一個歡迎酒會，郭董有參加，就這樣兩個場合，所以我不認為郭董有機會或是有講過不要進中聯辦這件事情」。

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,葉匡時,中聯辦

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