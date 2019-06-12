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一年遇3次大颱風！結實纍纍檸檬都沒了　屏東農友沒被擊倒

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▲屏東縣里港鄉農友林見耀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港鄉農友林見耀栽種檸檬樹遇颱風吹倒，如今重站起來。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

4年前颱風吹倒屏東縣里港鄉農友林見耀所種檸檬樹，眼見結實纍纍的檸檬化為烏有，幾乎崩潰，但他沒被擊倒，把倒伏的檸檬樹扶正，修剪枝條，適當供給養份，再加上朋友協助，樹勢重新發芽長果，更申請到產銷履歷驗證，目前不僅樹勢強壯，果實保證安全健康。

65歲的林見耀，原從事建築業相關工作，由於健康及財務上的問題，10年前改回家種田，原在高雄大樹就有6分地的玉荷包荔枝園，但玉荷包的風險較高，6年前在里港買了2分多地種檸檬及高樹8公頃多種鳳梨。

林見耀說，種田其實不陌生，只是有沒有下過功夫，檸檬田重視肥培管理，收成量穩定，幾年來雖有價格上的浮動，但也算平穩，直到4年前連3個強颱侵襲，全部快採收的檸檬倒成一片，欲哭無淚，但難過不是辦法，請朋友來幫忙扶正，還好樹勢都強壯，經修剪及肥培管理和用木架支撐下，很快恢復生機。

他說，碰到軒禾合作社契作產銷履歷檸檬，且價格合理，決定就加入產銷履歷行列；加入產銷履歷並沒有帶來繁瑣工作，因為沒加入前就是按規定施肥噴藥，只是多一項保障，消費者更安心，加上合作社不定期派農業專家到果園來輔導，瞭解生長情跟農民建議，以草生栽培管理不噴農藥，翠綠的果園一眼望去，令人心曠神怡。

他指出，一到兩星期採收一次，每次1800-2000斤，全部交給集貨場，因為都是安全衛生健康，產銷履歷檸檬，勢必成市場主流。

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關鍵字：屏東,里港,林見耀,檸檬,產銷履歷,颱風

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