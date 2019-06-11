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中信集團前董事長王軍10日晚間逝世　享年78歲

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▲▼中信集團前董事長王軍。（圖／CFP）

▲中信集團前董事長王軍。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

陸媒報導，中信集團前董事長王軍昨（10）日晚間22時56分逝世，享年78歲。王軍是前國家副主席、開國上將王震的兒子，也是中信集團的創始成員、第三任董事長。

資料顯示，王軍1941年湖南出生，畢業於哈爾濱軍事工程學院，他曾任江南造船廠工程師、武昌造船廠工程師，1977年至1978年在解放軍海軍服役，1979年進入中國國際信托投資公司業務部工作，1995年出任中信集團董事長，至2006年卸任，時年65歲。

報導也指，王軍在1993年出任中信總經理時，中信公司帳面上只有現金200萬元人民幣，大約只夠發放一個半月的工資，王軍當時加緊整合公司業務，才讓公司獲得足夠資金並且度過難關。

王軍擔任董事長期間，還率領中信公司拓展混業經營（Mixed Operation），度過金融危機。2002年，中國國際信托投資公司改革體制，更名為中國中信集團公司；2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中國中信集團有限公司（簡稱中信集團），並發起設立了中國中信股份有限公司（簡稱中信股份）；2014年8月，中信集團更將中信股份100%股權注入香港上市公司中信泰富，實現了境外整體上市。

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關鍵字：王軍,中信集團,王震

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