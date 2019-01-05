北京第一高樓528ｍ「中國尊」交付使用　擁8項世界之最

▲北京第一高樓「中國尊」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

擁有8項世界之最的北京第一高樓「中國尊」日前正式交付使用，這個全新地標坐落於CBD核心區，耗費64個月建造，高528公尺，地上108層、地下7層，未來將成為北京中信集團總部辦公大樓，能容納1.2萬人進駐。

綜合陸媒報導，中國尊創造8項世界之最包括：

1.抵禦8度地震烈度設防的世界最高建築（528公尺）。

2.全球地下室最深、層數最多的超高層建築（地下8層）。

3.全球底座面積最大的超高層建築（6084平方公尺）。

4.世界最大截面的多腔體鋼管混凝土巨型柱（64平方公尺）。

5.全球超高層建築中最高最大的室內觀光平台（淨高約18公尺，挑空3層的無柱空間，360度俯瞰北京城）。

6.雙轎廂電梯提升高度全球最大（508公尺）。

7.施工用躍層電梯提升高度全球最高（514公尺），提升速度為每秒4公尺全球最快。

8.世界房建施工領域承載能力最高、面積最大、智能化程度最高的頂升鋼平台（4800噸），面積達1849平方公尺，共有12個頂升支點。

▲「中國尊」高達528公尺。（圖／翻攝自微信／中國建築）

這座摩天大樓辦公室經過64個月建設，整體形態由KPF主導設計，從原標地概念方案中，僅保留「收腰式輪廓」，各樓層輪廓尺寸因塔樓的外形曲線變化而略有不同。塔樓平面為圓角方形。塔樓寬度底部為78公尺，中部收分處寬度為54公尺，頂部寬度為69公尺。

根據陸媒實測，「躍層電梯」最快速度達每秒6公尺，相當於每秒上升兩三層樓，僅需一分半鐘就可以達到106層。

為了維持大樓內空氣品質，中建團隊針對大樓內的空氣質量自主研發「集成一體化空調機組」，將降噪、加熱、PM2.5除塵、加濕等功能裝置，一體化集成安裝，經三重過濾後的pm2.5過濾效率可達99.8%，即使北京室外空氣質量指數（AQI）達到500以上，樓內空氣質量指數也不會超過50。

▲中國尊內部專職巡檢的「大眼萌仔」機器人。（圖／翻攝自微信／中國建築）

大樓巡檢工作則由機器人代勞，中建電子研發的「大眼萌仔」機器人類似智慧掃描機器人，代替傳統的人工巡檢，可進入工作人員無法觀測的區域，提高了檢測數據的精確性，對施工成果的驗收至關重要。

「中國尊」完工後，包含中信集團及中信銀行辦公總部都將進駐，對外也會出租辦公區，擁有觀景層及商務俱樂部等功能。