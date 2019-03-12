陸今年更大規模減稅降費　王軍：8000萬人不用再繳個稅

▲王軍。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家稅務總局局長王軍透露，黨中央和國務院重視實施更大規模的減稅降費措施，這次措施有兩個鮮明特點，包括導向精准以及規模空前。他還提到，這次個人所得稅的一、二步改革，促使所有工薪階層納稅人不同程度減稅，工薪階層的減稅面「是百分之百」。

十三屆全國人大二次會議第三次全體會議12日在人民大會堂舉行，王軍在部長通道受訪表示，國稅地稅徵管體制改革「困難比預想的要大」，但「成效比預想的要好」，做到事合、人合、力合、心合，正朝向更融合的方向努力和發展；在機構改革的過程中，官方撤銷3.4萬個一級和內設機構。

王軍說，官方4個月來（2018年10月到2019年1月）減稅大約2000億人民幣，今年1月第二步個稅改革落地後，單月的同比減負是23.5 ％，這說明「改革減稅力度是大的」。他還提到，這次個稅的一、二步改革促使所有工薪階層納稅人不同程度減稅，減稅面是百分之百，其中有8000萬人不用再繳個稅，還有6500萬人的減稅幅度超過70％。

▼大陸大規模實施減稅降費。（圖／CFP）



有關本次減稅降費一系列舉措，王軍指出，主要有兩個特點，包括導向精准以及規模空前；官方聚焦在減輕製造業、小微企業、工薪階層的負擔，實施規模相當罕見。他表示，本次減稅降費的總額將近2萬億人民幣，比2018年大規模減稅降費增加超過50%，單就減稅而言「規模相當於當年預算安排的稅務部門組織收入的10%以上」，無論在國內外、近幾年或幾十年來「都是空前的」。

王軍強調，這種大規模減稅降費「充分彰顯黨和政府攻堅克難、勵精圖治，逐夢圓夢的決心、信心、智慧和力量」，稅務部門務必要把減稅降費實打實、硬碰硬地落地，努力目標是做到「四實四硬」，四實就是政策制定要實、簡明操作要實、宣傳輔導要實、優化服務要實，四硬則是信息系統要硬、數據賬本要硬、檢查問責要硬、改進完善要硬。