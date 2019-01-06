「中國尊」名列中國當代十大建築　古代禮器「樽」為設計概念

▲北京第一高樓「中國尊」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「中國尊」日前正式交付使用，這棟列入中國當代十大建築的北京第一高樓，不僅創造了創造世界8項之最，其設計概念也引人好奇。建築團隊來自英國，以中國古代禮器「樽」為發想，意在造出頂天立地的高樓建築。

▲「中國尊」高達528公尺。（圖／翻攝自微信／中國建築）

樽，古之禮器，意為敬奉，起時雙手捧至頂，行頂天立地之勢。所以設計者以「中國尊」為北京第一高度建築的寓意，「建築高聳直入雲端，表現出頂天立地之勢，與「尊」的意象不謀而合。而且以尊為建築形態，也有別於北京超高層建築常見的直線形態，使這一建築林立在CBD核心區的摩天樓群中體現出東方神韻。

中信集團於2010年12月以人民幣63億元CBD的Z15地塊，預計建築高度達528公尺，比之前傳出的510公尺還高，並打破北京建築最高紀錄。中信集團在競標文件中標示將以一座形似古代禮器「樽」微建築設計方案，設計則由來自英國的Terry Farrelland Partners（TFP）建築設計公司操刀。

中國樽在2012年9月開始打入地下樁，2013年7月開工建設，2014年12月地下結構全面封頂，並於2017年7月結構封頂，最後在2018年逐步收尾並逐步交付使用。

▲中國尊內部專職巡檢的「大眼萌仔」機器人。（圖／翻攝自微信／中國建築）

在建築期間，中國樽於2016年8月18日已施工至第70層，結構高度達到333公尺，超過北京國貿三期。2016年11月9日，隨著第68節鋼骨柱安裝完成，中國尊項目高度突破400公尺大關，來到401.6公尺。2017年8月18日，中國尊塔冠鋼結構吊裝完成，外框106層混凝土澆築澆築完成，北京第一高樓結構順利完成封頂。