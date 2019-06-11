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小黃「快車道鬼飄」擦撞...一路狂叭飆罵　公車運將「超敬業」OL淚讚爆

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記者周亭瑋／採訪報導

一名蔡小姐今早通勤時目睹，開在內車道的小黃與所搭公車並行一段路後，突然右切導致擦撞，原本司機大哥不想鬧大，怎料小黃運將窮追不捨，最後甚至擋住去路下車飆罵；讓她感動的是，公車司機的反應既有風度又敬業，「他太冤枉了，希望他不要被公司懲處或做任何賠償。」

「這台計程車司機有夠沒水準啊！」蔡小姐指出，今早9點出頭，她搭乘圓山往內科的公車，行經某路段時，有輛小黃並行，結果猛然右切擦撞到，起初公車司機以乘客時間為優先，直接開離，怎料對方一路狂按喇叭，最後還超車停在路中央。

▲小黃「快車道鬼飄」擦撞...一路狂叭飆罵　公車運將「超敬業」感動女乘客。（圖／蔡小姐授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲眼看公車開離，小黃猛按喇叭狂追。（圖／蔡小姐授權提供）

擋住大車去路後，計程車運將下車飆髒話咆哮，讓蔡小姐不禁傻眼，「很機車啊，根本耍流氓」；反觀公車司機的處理態度很有風度，同時也不斷跟乘客們道歉，請大家先下車。

因為這段插曲差點遲到的她，忍不住抱怨「臭計程車司機，老了就不要出來開，在那邊倚老賣老！會講三字經就贏了嗎？」而網友們也搖頭嘆，「遇到不只一次這種素質的，很喜歡內側直接硬切到外側，連方向燈都不見得會打，整條路好像都他家的...簡直鴨霸」、「碰瓷了」。

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▼面對小黃的嗆聲，司機大哥很有風度，還不忘一直向乘客道歉。（圖／蔡小姐授權提供）

▲小黃「快車道鬼飄」擦撞...一路狂叭飆罵　公車運將「超敬業」感動女乘客。（圖／蔡小姐授權提供）

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關鍵字：小黃,計程車,公車,運將,司機,擦撞,鬼切,快車道,爆怨公社

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