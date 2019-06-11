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「發大財公車」門緩緩打開...驚見放大版韓國瑜招牌微笑　她嚇歪：喔X！

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜繼凱道造勢之後，8日更赴花蓮展開第二場造勢活動，希望能在國民黨總統初選出線！儘管造勢一場接著一場來，但許多非韓粉仍不買單，臉書粉絲專頁分享網友拍攝的影片，直呼「坐公車坐到要收驚」，原來當公車門一開放大版韓國瑜的臉便映入眼簾，讓網友嚇到爆粗口！

臉書粉絲專頁「只是堵藍」10日晚間轉發網友艾莉絲PO出的影片，表示「咁營養，坐公車坐到要收驚」，從影片可看到，當公車門緩緩開啟時，眼前的畫面竟被韓國瑜帶著招牌微笑、放大數倍的臉給佔據了，讓原PO艾莉絲見到這幕，也忍不住罵髒話「喔X」...

▲▼韓國瑜,公車。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

民眾搭公車被「韓國瑜」嚇到。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

這段影片曝光後，不少網友紛紛在只是堵藍的貼文底下留言，「我如果遇到這台車我寧願不搭，等下一班都甘願」、「是要嚇死誰」、「超想一拳把門打爆，拳頭超硬」，只是堵藍也調侃「這篇應該是堵藍留言最多髒話的一篇，比上次阿罵說要拍寫真那篇還要多」。

而原PO的文章也吸引了不少網友爭相標記親朋好友來朝聖，並回應「誰會把臉印那麼大在車門上啦X」、「需要收驚」、「會作惡夢」、「他好像永遠對著你笑，笑得你心裡發大財」、「發大財公車」。

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關鍵字：韓國瑜,公車

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