一通神秘電話警告！她看房完「人肉燒焦味撲鼻」嚇壞　連夢1個月：很崩潰

▲自從看房後，她整整一個月夢到那個女生。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

新北一名女網友之前和二嫂去看房，路程中，她突然接到一通詭異電話，試圖阻止她們前往，但在房仲的催促下，還是過去看了；沒想到事後她不僅全身不對勁、狂做奇怪的夢，甚至在上班時聞到人肉燒焦的味道，直到現在兩人連附近都不敢經過。

女網友最近幫忙看房子，不禁想起1年前的事情，她在「靈異公社」提到，那天她和二嫂約了兩個在附近的房子要看，結果騎車到一半，突然有電話打來，對方表示，「不好意思我們是約X點看房的，房子已經租出去了，要跟您取消看房。」

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▲那通電話無疑是想阻止她們去看房。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

等兩人看完第一間後，電話又響了，這回是熟悉的房仲聲音，著急地問，「喂？O小姐您好，我有跟你約4點30分看房子耶，妳怎麼還沒到？」此話讓她摸不著頭緒，立刻反問「你不是在X點X分跟我說取消了嗎？」

這時，房仲也覺得莫名其妙，表示並沒有打給她，所以兩人還是去了，沒想到看完之後身體就怪怪的，「我跟我二嫂都睡不好，於是相約去新莊地藏庵拜拜，要去的幾天前，我夢到了一個女生...。」

後來原po將夢境轉述給二嫂聽，結果在去地藏庵的路上，二嫂也透露，前一天晚上夢到一個女生，「我們兩個比對下來是同一個，重點我們都互相講對那女生的樣子」，更離奇的是，她在上班時莫名聞到人肉燒焦的味道，由於她曾待過開刀房，所以對那個味道特別敏感。

▲那棟樓前身是保齡球館。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她無奈表示，「總之看到那間大樓我就快速滑過去，我二嫂更是連附近都不敢經過。」網友們看完超毛，直呼「所以取消的不是人」，但也有不少人認為，對方是善意，「我覺得祂在幫你耶，叫妳不要去」、「我也覺得是在幫助你」。

最後，原po還透露，自己整整崩潰了一個月，「都睡不好，一直睡睡醒醒，祂沒說什麼，只是一直出現在我夢裡，看著我不講話。」

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