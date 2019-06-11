影／手機響起！他一看「岳父來電」秒嚇壞：他才剛下葬…恐怖真相曝光

▲岳父剛下葬，女婿的手機就接到他的來電。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名徐姓男子表示，他先前參加完岳父葬禮後，過沒多久竟然接到對方的手機來電，讓他嚇到不敢接聽，就這樣放著電話響一段時間。家人得知情況之後，起初也是相當惶恐，不過思來想去後認為，「死去的人根本不可能打電話，此事肯定另有蹊蹺」，便立刻報警求助。

綜合陸媒報導，事發在江蘇省揚州市寶應縣，徐男的手機響起時，畫面顯示著「岳父」，讓他嚇了好大一跳，因為岳父遺體早已安葬完畢，沒想到卻發生了「鬼來電」情節。警方接獲報案後，隨即到徐男岳父下葬的地點查看，「我們發現墓有被撬開過的痕跡，骨灰盒雖然沒被破壞，但是骨灰盒周邊都有被移動過的跡象。」

▼女婿的手機螢幕顯示「岳父」。（圖／翻攝自梨視頻）

警方接著說，經過深入調查後，發現死者骨灰盒內陪葬的零錢、手機、收音機等都被盜走了，只好趕緊調閱監視器畫面查看，果然發現當天墓地附近出現2名可疑男子，「大概（葬禮結束後）2個小時左右，發現有2個男子在墓地周圍逗留，同時把陪葬的蘋果等食物吃掉。」

員警最後說，電話之所以響起是因為盜墓賊把玩手機時不慎撥出，這兩名嫌犯均有盜竊前科，其中1人為喑啞人士，2人出獄後便決定一起盜墓。嫌犯被捕後也坦承犯案，還說這段期間一共盜了14座墓穴，法院最終判7個月有期徒刑，並處1000元人民幣（約新台幣4500元）罰款。

▼盜墓嫌犯坦承自己在使用死者手機時，誤撥了電話。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完後紛紛表示，「真的滿嚇人的，只能說嫌犯好缺德」、「如果真的接起電話，那一刻的心情一定超焦慮」、「手機一起安葬？還裝電話卡？」、「人死了都還不放過」、「得罪死者大不敬」、「我不厚道地笑出來了」、「差點以為是靈異故事呢」、「只判7個月？」。

▼盜墓者搞出的靈異烏龍事件。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）