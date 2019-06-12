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無機恐慌症！64.1%青年沒手機會無聊　少女比少男更嚴重

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▲▼ 金車文教基金會進行青少年用手機現況調查。（圖／記者崔至雲攝）

▲金車文教基金會調查發現，64.1%青少年沒手機會感到無聊，更有高達55.9%青少年手機沒電會感到不安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

科技來自於人性，卻也考驗著人性，智慧型手機盛行，越來越多人沉迷其中，「無機恐慌症」甚至成為現代人的另類文明病，只要沒攜帶手機便會感到焦慮不安。金車文教基金會今（12日）公布調查指出，64.1%青少年沒手機會感到無聊，更有高達55.9%青少年手機沒電會感到不安。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，而隨著科技進步，手機功能五花八門，只要一機就能解決生活大小事，但方便的背後卻也潛藏危機，讓人不禁擔憂青少年會成為手機的奴役，呼籲青少年應要有科技素養，並且當手機的主人，善用科技。

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根據金車文教基金會調查結果發現，64.1%青少年沒手機會感到無聊，尤其年紀越大越不能沒有手機，高中生70.6%、國中64.8%、國小57.2%；青少年使用手機時，55.9%手機沒電會感到不安，55.9%有超過半數青少年手機電池剩下40%就會想要充電，34.8%高中生幾乎每天都會攜帶行動充電器，其中女生更高達61.6％對手機沒電感到不安，比男生39.9％還多。

▲▼ 金車文教基金會進行青少年用手機現況調查。（圖／記者崔至雲攝）

▲曾清芸呼籲青少年應要有科技素養，並且當手機的主人，善用科技。（圖／記者崔至雲攝）

曾清芸分享，九成多青少年的手機可上網，使用行動上網吃到飽的情形逐年攀升，已從2015年的數據23.6%成長到2019年36.8%，近四成（39%）青少年每天平均使用手機超過3小時，年紀愈大，使用時間愈長，超過半數(54.7%)的高中生每天使用超過三小時。網路取得與使用變得更加容易，在無形中成為時間殺手，增加青少年的使用頻率及依賴性。

調查中也發現，社群軟體盛行，網路交友成為常態，Line、FB、IG哪個社群好友數最多？根據調查顯示，青少年每人FB平均擁有273位好友，實際認識僅有150位；IG好友199位，實際認識119位；Line好友76位，實際認識54位。但實際有見過面或說過話的好友FB僅占五成五（54.9%）、IG則是57.7%。

▲▼ 金車文教基金會進行青少年用手機現況調查。（圖／記者崔至雲攝）

▲金車文教基金會調查發現，台灣學生對手機沒電感到焦慮，而且女生比男生更煩惱。（圖／記者崔至雲攝）

曾清芸表示，處在數位時代，科技固然重要，但不可忽視工具的本質，過分依賴只會造成反效果，建議家長可以與孩子溝通，經常關心孩子手機使用情形，進而同理青少年的行為想法，並建立良善的使用習慣與規範，讓青少年學會自我管控，成為善用手機的主人。

學生上課滑手機，是高中生的生活日常，更是許多老師都面臨的教學困境。華江高中張庭堃老師認為，如何教導學生和孩子合理的使用，的確是值得家長和老師重視的問題。他也向大家分享，欲建立完善管控機制必須先與學生約法三章，如同學上課使用手機被發現，會暫時代為保管，屢勸不聽者會與家長聯繫，透過暫時嚇阻盡量減少學生上課使用頻率。

如何在娛樂與課業間取得平衡？對華江高中學生孫梓云而言，學會自律比父母的限制更具約束力，但她也表示，身旁確實有些同學因為擔心手機沒電，會隨身攜帶二到三個行動電源，沒有網路會感到有點失落，並設法跟朋友借用網路。而師大附中洪瑞謙同學，每日平均花費3小時使用手機，手機沒電會覺得很無聊，所以平常會隨身攜帶小說打發時間，國中時還曾為了手機與父母爭吵，但長大後除了娛樂，也會透過手機獲取新知，分配課業與娛樂的時間，並學會為自己的行為負責。
 

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