妻傳A片給中士還說「教學給你」　上士夫電腦挖出綠光照反擊

記者黃翊婷／綜合報導

海軍士官上士阿偉（化名，以下人名皆同）無意間發現妻子小花儲存在電腦裡的照片，但照片中的男主角竟然是同事中士阿宏，兩人不但同遊澎湖欣賞花火節，還有在住處親熱等親密照，妻子甚至曾傳A片要對方好好學習，一氣之下決定提告求償。橋頭地院法官日前裁定，中士阿宏必須賠償上士阿偉20萬元。

判決書指出，阿偉2014年5月與小花結婚，2017年9月無意間在家中的電腦發現數張照片，大多都是阿宏和妻子的合照，這才驚覺可能被戴綠帽，氣得提告求償26萬元的精神慰撫金，並在2018年5月離婚，結束這段只有4年的婚姻關係。

▲阿宏在電腦中發現妻子和別人的親密照片。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

阿宏則反駁，他是在2017年1月認識小花，兩人個性相投於是相約出遊，當時並不知道對方已婚，直到2017年7月才知道這件事，之後就沒有再聯繫過。至於同遊澎湖以及那些親密照片，他強調，是有一起出去玩沒錯，但是是跟一群同事一起去，非單獨出遊，沒有相互擁抱、親吻或共吃一碗冰，租屋處的合照還是室友幫忙拍的，「2017年3月到4月間我不知道她結婚了，的確有做出嘻笑打鬧的行為，但知道之後就立即要求不要再繼續聯絡，僅僅是一般朋友間的關心對話。」

不過，橋頭地院法官檢視阿偉提供的照片，發現阿宏和小花有許多頭、臉靠在一起的合照，且表情都是展露笑容，其中編號4的照片也的確是親吻照，縱使沒有相互擁抱或共吃一碗冰，兩人的行為也已經超乎一般男女正常社交舉止的界線，堪認已達到不法侵害阿偉配偶權的程度，且情節重大。

▲阿宏強調自己剛認識小花時，根本不知道對方已經結婚。

再者，在阿偉提供的LINE對話中，小花曾傳送A片給阿宏，還附上一句「教學給你」。雖然阿宏抗辯不知道小花的動機為何，但在接受所屬海軍班超軍艦調查時，他提到會幫女方買宵夜，相約看過幾次電影，有時會牽手、擁抱以及親吻，這是因為他們對彼此都有好感。

法官認為，阿宏和小花是同事，不可能不知道對方已婚，還傳送A片聊天，因此不採信他的說詞，考量到當事人雙方的職業、收入等因素，最後判他須賠償阿偉20萬元，全案仍可上訴。