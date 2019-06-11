幫朋友國中女兒補習「2個月滾上床指導」　家教嗨5次賠36萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄何姓男子從2017年4月開始擔任朋友女兒小佳（化名）的家教，卻不顧對方只是14歲的國中生，趁著課程結束返家時，五度發生性關係，一審被法官判處11個月有期徒刑。檢方認為刑期太輕，提出上訴；高雄地院合議庭考量到雙方已經達成和解，小佳及家屬都幫忙求情，希望給何男一個機會，最後同意宣告緩刑5年，免去牢獄之災。

▲何男利用開車載小佳返家的空檔，分別在車上、摩鐵與對方發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

判決書指出，何男明知小佳當時才14歲，課上了2個月就先在車上發生一次性關係，接著利用家教課程結束的空檔，將人載到高雄某摩鐵在床上「親自指導」，短短1個月內就得逞5次，直到小佳的同學察覺有異告訴學校老師，這才揭發整起事件。

何男一審被判處11個月的有期徒刑，但檢方覺得量刑太輕，提出上訴。高雄地院合議庭認為，何男與小佳的父親是朋友，也知道小佳當時才就讀國中，智識程度尚屬薄弱，思慮也不夠成熟，難以確實理解性交的意義，縱使他當下有取得女方同意，仍觸犯《刑法》第227條。

▲小佳的同學察覺有異，老師進一步追問才揭發這件事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，何男在事發之後與小佳、其家屬達成調解，同意賠償36萬元，並且已經確實支付6萬元；加上當事人一家在審理時表明，希望能保住他的工作，不要入監服刑，賠償金額也可以分期償還，求法官能給他緩刑的機會。

合議庭考量到何男已獲得小佳及家屬的原諒，相信他只是一時失慮才會觸法，經過這次的經驗應該知所警惕，最後同意宣告緩刑5年，緩刑期內須付保護管束。