酒店小姐大戰業務人夫6次　一句「難怪老公只想往外跑」氣炸正宮

▲楊妻指控丈夫結婚1年多就外遇酒店小姐。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市楊姓汽車銷售業務2016年5月結婚，隔年12月底就和在酒店上班的邵姓女子到摩鐵開房間，女方甚至在臉書PO文暗酸，「怪不得她老公完全不想在家，只想往外跑」、「人的眼睛是黑的，心是紅的，一旦眼睛紅了，心就黑了」，最後兩人被高雄地院法官判處須連帶賠償正宮80萬元，全案仍可上訴。

楊妻指控，她與丈夫是在2016年的5月20日結婚（現已離婚），婚後育有一女，沒想到隔年12月底丈夫就帶著邵女去摩鐵嘿咻，光是2017年12月到2018年1月間就發生6次性行為，嚴重侵害她的配偶權，同時也造成精神上的痛苦。

▲邵女否認臉書上的PO文是在影射楊妻。

更誇張的是，邵女還在臉書PO文中提到，「我根本不想理那瘋子」、「怪不得她老公完全不想在家，只想往外跑」、「當你（妳）愛不到、得不到，由愛生恨，想盡辦法抹黑別人的同時，也替自己捲入不必要的紛爭，人的眼睛是黑的，心是紅的，一旦眼睛紅了，心就黑了」。楊妻認為這些文章內容就是在謾罵、譏諷她，因此決定提告求償140萬元，同時還要求小三登報道歉。

不過，邵女認為楊妻要求的賠償金額過高，加上她在貼文中沒有指名道姓，根本沒有理由為了這件事登報道歉。由於楊男在刑事方面未否認外遇，兩人分別被依通姦、相姦兩罪各判處8個月有期徒刑；民事部分，高雄地院法官認為，光靠臉書PO文的確難以認定是在影射楊妻，因此裁定駁回登報道歉的請求，判楊、邵兩人須連帶賠償楊妻80萬元，全案仍可上訴。