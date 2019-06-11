快訊／台東富岡加油站車禍側翻90度　目擊者：擦撞油罐車，頭好像裂開

▲休旅車整輛側翻90度。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事（108年），下同）

突發中心／綜合報導

張姓網友11日早上6時15分在臉書社團「台東大小事（108年）」PO文指稱，富岡加油站前發生一起車禍，翻覆的休旅車疑似是擦撞到油罐車，「聽加油站的員工說，頭部好像有裂開。」台東警分局富岡派出所副所長謝東文回應，已經派員前往現場處理中。

照片中，只見一輛銀色的休旅車被撞翻90度，橫躺在路邊，地面到處都是散落的零件，車體更是嚴重變形，幾乎整輛被撞爛，可見當時的撞擊力道有多大。

▲車體嚴重變形。

PO文的張姓網友提到，翻覆的休旅車疑似是跟油罐車發生擦撞，不太清楚駕駛的傷勢，也不知道人有沒有彈飛到車外，「猜測應該還在車內吧，聽加油站的員工說，頭部好像有裂開。行經此路段的用路人請小心，剛剛才發生車禍。」

而富岡派出所副所長謝東文隨即在PO文底下留言回應，關於這起交通事故，目前已派員前往現場處理當中。雖然詳細的肇事原因仍有待警方進一步調查，但有網友猜測，事發地點是在加油站，或許是油罐車加完油還沒完全離開車道，休旅車想在彎道超車才會釀禍，不過這只是他的個人見解，究竟是怎麼一回事，還是要等警方的調查結果出爐才能釐清。