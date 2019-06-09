竹聯雷堂大哥逼姦少女沖下體滅證　判刑定讞落跑！警公布照片追緝

▲竹聯幫雷堂堂主張華茂發監前夕潛逃、遭檢方發布通緝。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局查緝要犯專刊網頁日前緊急宣布通緝竹聯幫雷堂堂主「石頭」張華茂，警方調查張姓堂主因覬覦1名女高職生美色，恐嚇他「不聽話就殺你全家」強迫女學生到堂口公司上班，還開出價目表要求女學生幫他口交、陪睡發生性關係，甚至事後還拉他到浴室沖洗滅證；事後張姓堂主被判刑4年2個月確定，張男卻在獲交保後逃亡、台北地檢署5月中旬對張嫌發佈通緝、刑事局5月28日也將他照片刊登在官網「要犯查緝專刊」。

警方表示，54歲張華茂是韓籍華僑、混跡竹聯幫為雷堂重要成員，10多年前接任雷堂堂主、曾被台北市警方檢肅到案；雷堂是竹聯幫創堂元老級堂口，主要活動範圍在台北市中山、松山、信義區和新北市新店區，行事風個剽悍且因高階幹部熱愛散打運動、曾有一段時間要求堂內成員都得練習散打防身。

竹聯幫雷堂主要以圍事、經營職棒簽賭和暴力討債為主要幫派業務。警方表示，根據調查、2015年一名外貌清秀的女高職生因請張姓堂主幫忙解決糾紛，事後張男打算收她為乾女兒遭女方家屬拒絕，張男後來教唆手下每天接送這名女高職生，甚至恐嚇女學生：「你不聽話就殺你全家！」

被害女學生新生恐懼只好到張男堂口幫忙處理雜務，後來張接女學生到家中居住，並付錢強迫女學生和她發生性關係，雖然女學生拒絕「我不要錢、你也不要碰我」，仍遭張男性侵，張姓堂主甚至還押女學生到浴室清洗下體滅證，後來女學生外出就醫驗傷並趁隙請醫生幫忙報警，大哥性侵女學生醜事這才曝光。

台北法院認定張姓堂主有性侵事實，2016年3月裁定羈押禁見、同年12月他以30萬元交保，去年判刑確定須發監執行，張姓堂主卻人間蒸發，台北地檢署5月發布通緝、時效長達37年6個月，警方據此發佈重要緊急查緝專刊希望民眾提供線索協尋。

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