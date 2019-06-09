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社會 社會焦點 保障人權

彰化2獒犬未綁牢跑出家門！　2女遭追咬倒地急呼救1人住院

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記者陳玉／彰化報導

彰化驚傳獒犬咬傷人！溪湖鎮成功路314巷前大馬路，9日10點多有2隻大型獒犬疑似飼主未綁牢跑出家門，造成2名女性行經時遭犬隻追逐並咬傷腿部，其中1人傷勢較重仍在醫院觀察中；溪湖鎮長黃瑞珠表示，2隻獒犬已抓到員林動保所，也已找到該飼主，後續賠償事宜將會協助處理。

▲▼彰化溪湖發生2隻大型獒犬咬傷人。（圖／溪湖鎮公所提供）

▲彰化溪湖9日發生2隻大型獒犬咬傷人，所幸2傷者送醫後並無生命危險。（圖／溪湖鎮公所提供，下同）

黃瑞珠指出，9日早上10點多，約30歲陳姓女子騎腳踏車外出運動，經過成功路314巷前大馬路遭2隻獒犬追咬，造成左大腿及小腿受傷，傷勢較重目前仍住院觀察；另名約60歲謝姓婦人騎摩托車經過也被追咬，導致右小腿輕傷，送醫包紮後就返家休息。

▲▼彰化溪湖發生2隻大型獒犬咬傷人。（圖／溪湖鎮公所提供）

▲▼動保所人員使用麻醉槍圍捕2獒犬，暫時先用膠帶封住嘴巴，避免犬隻再度咬傷人。

▲▼彰化溪湖發生2隻大型獒犬咬傷人。（圖／溪湖鎮公所提供）

黃瑞珠說明，2名受傷女性互不相識，在同時段行經該處遭犬隻追咬倒地，經大聲求救，附近居民聽聞查看才向警消求援，鎮公所、動保所及清潔隊等近20名相關人員迅速到場，圍捕近2小時，先在成功路197巷田溝旁捕獲第一隻全黑的獒犬，隨後在成功路田寮巷稻田旁捕獲第二隻黑棕毛的獒犬。

而2隻獒犬飼主於下午返家，才發現狗狗不見了，著急地外出尋狗才得知咬傷人一事，對此，飼主相當歉疚先到謝婦家中道歉，再前往醫院探視陳女，表示願意負起所有賠償事宜。

黃瑞珠也向《ETtoday新聞雲》記者表示，「以前溪湖有狗追人，但狗咬人還是第一次發生」，但因礙於政府措施宣導「沒有咬人就不能抓」讓公家單位也是相當頭疼，呼籲政府對於流浪狗抓捕能有更完整的配套措施，不要讓類似事件再度發生。

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關鍵字：彰化,獒犬,咬人

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