悄悄結紮3個月…妻竟興奮報喜「我懷孕了」！人夫怒裝監視器揪出失控綠光

▲人夫已經結紮3個月，發現妻子懷孕後驚覺有異，裝設監視器揪出姦情。（圖／免費圖庫pixabay）

社會中心／綜合報導

「我都結紮了怎麼還會有？」新北市一名33歲的洪姓人妻，背著丈夫與公司34歲的吳姓主管多次偷歡，還因此懷上身孕，洪妻在驚覺自己有了孩子後，開心向丈夫報喜；不料丈夫早在3個月前就已悄悄做了結紮手術，他驚覺妻子腹中胎兒有異，在家中裝設監視器後，果然拍下2人親密畫面，憤而提告妨害家庭，但由於雙方事後達成和解、撤告，因此新北地檢署日前予以不起訴處分。

不起訴書中指出，洪妻與丈夫結褵多年，婚後育有2名子女，但107年8月，洪妻卻戀上公司另名吳姓主管，2人天雷勾動地火發生關係，還多次趁著丈夫不在，相約到洪妻家中親暱。

原以為神不知鬼不覺，孰料9月份時洪女卻意外發現自己懷有身孕，還興奮地向丈夫報喜，「我有寶寶了！」但洪妻不知的是，丈夫早在3個月前就私下動手術結紮，早已沒有生育能力，且夫妻2人已有2個月沒有親熱，怎麼還會有孩子？

丈夫聞訊當下心中起疑，但仍是不動聲色，暗中在住家中裝設監視器，果真拍下妻子與吳姓主管偷歡畫面，氣得拿出影片對2人提出妨害家庭告訴。在2人的姦情曝光後，洪妻自知瞞不過丈夫，因此於107年10月前往婦產科動手術流產，還拒絕比對孩子DNA；而吳男也羞愧登門道歉、下跪乞求原諒，最後雙方達成和解，丈夫也決定撤除告訴，因此新北地檢署日前處分，全案不起訴。