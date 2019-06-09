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影／飛噴趴地...14歲少女「無照騎車」爆頭亡！駕駛手抖自責：我盡力了

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突發中心／新北報導

新北市萬里區台二線約44.9公里處9日凌晨發生一起死亡車禍，其中一名女國中生當場頭顱破裂慘死，另一名友人則是臉部重創，尚未脫離險境。肇事的對向車道駕駛自責表示，「根本來不及閃，已經盡力了，也煞車了，但真的閃不過。」

▲ 女雙載飛趴對向車道 「腦漿迸出」轎車男女嚇呆：我閃不過。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 肇事駕駛看到女學生頭破裂、滿地血，嚇到手抖，也相當自責。（圖／記者郭世賢攝）

警方表示，現場是一個右彎的大彎道，機車疑似車速過快失控，撞擊中央分隔島後，2名女國中生噴飛到對向車道，結果遭後方閃避不及的轎車輾過，造成1死1重傷的悲劇。機車還留在原來的車道上，兩側和後方，無明顯被撞擊，由此研判機車自撞安全島的機率較高。

▲ 女雙載飛趴對向車道 「腦漿迸出」轎車男女嚇呆：我閃不過。（圖／翻攝當事人臉書）

▲死者品學兼優，3天前畢業領了非常多獎狀。（圖／翻攝當事人臉書）

另外警方初步調查，車子是後座女學生偷把家人的車騎出去，與死者見面後再換對方騎乘，一路往基隆方向前進，途中就發生意外；由於2名少女都是14歲的國中生，很明顯是無照駕駛，除了釐清車禍發生原因，也會繼續詢問家屬是否知情孩子無照騎車之事。

而肇事的駕駛手不斷顫抖、摀住臉自責說，「我們開到這裡時，這2人已經趴在車道上，根本來不及閃！我已經盡力閃了，也煞車了，仍閃不過。」一行人原本欲開車出遊玩，全沒了興致。

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關鍵字：雙載,死亡車禍,無照駕駛

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