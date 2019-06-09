獨／14歲姪女雙載慘死！阿姨痛哭「車不是她騎的」：頭撞地也不會當場死

記者郭世賢、林姸君／基隆報導

新北市萬里區台二線約44.9公里處9日凌晨發生一起死亡車禍，其中一名吳姓女國中生當場頭顱破裂慘死，另一名簡姓同學則是臉部重創昏迷中。對此死者大阿姨哽咽，「聽其他人敘述騎車的是簡女，但大家都誤會是我們家妹妹，希望有路過的人可以提供行車紀錄器。」

▲死者大阿姨哽咽痛哭。（圖／記者郭世賢攝）



死者大阿姨表示，小朋友2台車雙載結伴要去野柳，沒想到路上就發生車禍，「同學說當時騎車的是簡女，但後來外面都傳是我們家妹妹騎車，詳細情形我們不清楚，只是想要一個真相，希望有路過的民眾可以提供行車紀錄器。」

警方透露，初步調查是後座的簡姓女學生偷拿鑰匙、把車騎出去，後來與吳姓死者見面後，再換對方騎乘，途中機車疑似車速過快失控，撞擊中央分隔島，2名14歲少女噴飛到對向車道，結果遭後方閃避不及的轎車輾過。由於事發地沒有監視器，對於家屬的質疑，警方不願多談僅表示全案都在偵辦中。

▲死者與母親合照。（圖／翻攝當事人臉書）



▲死者在校成績優秀。



▲事發現場滿地血。



另外死者大阿姨也提到，吳女噴飛到對向車道後，是不是還有氣息？因為就算是頭部直接撞地，應該不可能當場死亡；家屬最想知道的就是，吳女是否為被轎車輾過後才當場死亡的？

阿姨哭著說，「我們也合理懷疑重傷的簡女有被車子輾過，因為她的頭部有受傷。」不過對此院方低調表示，簡女頭部並沒有挫傷，身上的傷為擦傷。

目前肇事的駕駛已被依過失致死移送偵辦，死者吳女也將在幾天後解剖釐清死因；至於全案真相為何，都還在調查中。

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