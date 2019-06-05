爆米花變牛奶了！濃厚焦糖味超魔性　全家獨家限量販售

▲ 用喝的爆米花牛乳。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商冷藏飲料又有新品了！隨著品牌跨界聯名風潮持續延燒，全家便利商店推出多款獨家飲品，其中「卡滋爆米花焦糖風味牛奶」，更引發網友嘗鮮風潮，售價35元。

全家自今天（5日）推出多款獨家飲品跟冰品，除了限量的「卡滋爆米花焦糖風味牛奶」，還有「旺仔香蕉小饅頭巧克力牛乳」，售價39元，以及「貝禮詩伯爵奶茶」，售價35元，每款都別具趣味，預計將掀起網友打卡潮。

另外，全家還獨家推出「M&M’s巧克力香草冰淇淋雪糕」，將M&M’s牛奶巧克力和香草冰淇淋包裹在酥脆的牛奶巧克力外層中，售價59元；而貝禮詩奶酒也推出大人味冰淇淋，售價49元，同樣只在全家獨家販售。

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至於小7則瞄準30歲以下年輕客群，於5日推出「超級明星博覽會」，首次攜手超過10家國內食品大廠，以偶像明星及熱門電影為主題，開發一系列獨家及周邊商品。其中，購買「樂事激辣辛紅椒味洋芋片」三包，還免費送全球獨家「樂事潤娥粉絲扇」，限量6.6萬個。

小7指出，發現有越來越多年輕消費者，願意購買包裝上有明星肖像或是電影周邊商品，像是上月推出的BTS防彈少年團冷萃黑咖啡，不到1周就熱賣超過10萬瓶。因此，這次集結30多款商品推出「超級明星博覽會」。

除了獨家推出「樂事激辣辛紅椒味洋芋片」，外包裝還有潤娥比出小7手勢外，自6月5日起任選3件8折，還免費送全球獨家「樂事潤娥粉絲扇」。另外，迪那則找來國民男友劉以豪，只要購買2款指定杯裝薯條，就能免費獲得「劉以豪桌上人形立牌」，限量54,900個。