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星巴克會員突破200萬人！背後靠「小心機」祕訣默默圈粉

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▲▼ 星巴克 。（圖／業者提供）

▲星巴克星禮程會員突破200萬人。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

連鎖咖啡店星巴克深受民眾喜愛，近年來更成為潮流、時尚的代名詞，就算咖啡價格偏高，依舊超多人願意買單。其中，台灣星巴克日前更宣布會員數突破200萬人，而且會員貢獻佔比更登上星巴克亞太市場14個國家中第一。然而，星巴克之所以會讓這麼多人喜愛，背後可是靠了一些「小心機」祕訣來圈粉，甚至能讓消費者在結帳時無形中花更多錢。

根據《Business Insider》日前報導指出，星巴克之所以會成功，都要歸功於一些「小心機」行銷秘訣，包含把原本一成不變的飲品變出新花樣；以及在收營台上擺些感覺價格便宜的點心、餅乾等商品；還有時常推出限定的馬克杯、保溫杯；另外，還會時不時推出「買一送一」和會員專屬等優惠活動，吸引消費者矚目。

▲▼星巴克 。（圖／取自官網）

其中，像是夏天最熱銷的星冰樂，就是把一款舊商品玩出千奇百怪的口味，甚至在特殊節慶還會推出限定版本，讓消費者總是有新奇感，例如台灣星巴克每年都會推出至少約8～10款限定口味星冰樂，常常引發網友嘗鮮熱潮。更曾創造一年1200萬人次購買紀錄，堪稱是星巴克最暢銷商品

除了抓住熱愛星冰樂和冷飲消費者的心外，星巴克門市也會設計得既美觀又舒適，而且也會時常變動店內的擺飾，吸引消費者目光。另外，收銀台上總是放著各種感覺不太貴的糖果、點心、餅乾等小零食，或是架上常推出季節活動限定的商品，以及地區限定和節慶限定的馬克杯、保溫瓶商品，甚至還會與其他品牌聯名推出限量商品，讓消費者忍不住購買，間接也幫星巴克增加營收。

▲星巴克草山門市。（圖／品牌提供）

當然，最受到消費者喜愛的就是「買一送一」等優惠活動，常常吸引大批消費者排隊。而星巴克的顧客忠誠計劃也是相當成功，將會員集點活動變成遊戲模式，增加消費者集點的動力。而台灣地區的星禮程會員更已達到200萬人，其中等級最高的「金星會員」佔比超過20%，並佔整體營收近7成，顯示會員品牌忠誠度非常高。

台灣星巴克指出，自2016年2月導入星禮程My Starbucks Rewards，短短三年已突破200萬會員大關，成長關鍵原因之一來自於不斷精進的數位體驗。隨著行動支付越來越普及，將結合行動APP與星禮程介面升級優化，顧客只要下載Starbucks TW APP註冊登錄或是上企網註冊登錄，即可成為新星級會員，消費每35元即可累積星星達到等級，透過淺顯易懂的操作介面及流程，也帶動行動支付比例大幅成長1倍以上，Starbucks TW APP更超過360萬人次下載。

為歡慶星禮程會員達200萬的里程碑，星巴克不僅於即日起至6月14日推出歡慶會員兩百萬活動，另也於6月24日、6月27日、7月1日及7月4日推出會員好友日Bonus Star活動，會員單筆購買兩杯大杯以上飲料，可額外獲贈10顆星。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

另外，今年小7也將加速精品咖啡展店，預計年底將展至1000店，並期望未來每一家門市都有販售。同時，CITY CAFE配方也全面改用「巴西莊園豆」，強調品質升級但價格不變。業者說，今年將斥資近12億元導入4,200台全新設備，具有急速冷卻、綿密奶泡以及出杯更快速等功能。預估今年底整體杯數將衝破3.3億杯。

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關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,會員,星禮程

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