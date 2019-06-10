男友認為「婚前健檢＝不信任」小倆口鬧僵　報告一出他懂了：檢查超重要

▲結婚是兩個人的終身大事，因此身體狀況也是許多人會考量的點。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

婚前檢查就代表不信任嗎？一名網友日前分享朋友的故事，原來好友和另一半已經論及婚嫁，但是男方卻認為，如果要做婚前健檢就代表女生不信任他，為此鬧得不愉快。不過部分網友認為，為了後代，婚前健檢超有必要，但也有人說平時就應該注意自己的身體，拖到結婚才做不太妥當。

一名網友日前在PTT上發文，他表示自己的某位女性朋友和男友正在談結婚的事情，但是小倆口卻為了「婚前檢查」鬧得不開心，原來是女方為了保險一點想做健康檢查，男方卻認為這樣給他一種「不被信任」的感覺，「但我朋友也不是說有問題就不結婚啊！」

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▲明明開開心心要步上紅毯，卻為了健檢的事不愉快。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

原po表示，最後男生還是配合去做了檢查，沒想到結果一出來，發現男方其實「沒有精蟲」，也就是說沒有生育能力，「不過比起我朋友，她男友應該打擊更大。」原po也藉由這個例子體認到婚前健檢的重要性，詢問鄉民們的意見為何。

對此網友們大致分為幾派看法，有人主張有必要健檢，大部分都是為了後代著想，「沒檢查的話要是寶寶不健康，是害了寶寶一生自己也痛苦」、「當然要做啊，等到婚後生不出孩子再來吵離婚嗎」、「我親戚就是沒健康檢查，結婚幾年後才發現原來女生不孕」。

▲許多人認為，為了後代，兩人都有檢查的必要 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

也有人說沒什麼好在意的，「不敢做肯定有鬼」、「公司都要健檢了，結婚這種人生大事更要」、「實在想不到去做檢查的壞處在哪」、「不是男女都要做嗎？是在爆炸什麼」。

不過也有人認為拖到「結婚前」這個時機，的確有點敏感，容易引起其他想法，「為了自己的身體平時就要做吧」、「難不成有病就不愛了？備孕前檢查比較合理吧」、「還是要考慮一下雙方的感覺」、「覺得這很無解，就像男生說想驗小孩DNA，女生可能也會爆炸阿」。

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