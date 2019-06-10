極致三寶「開著車門倒車」狠刮他新車！輕浮神回：沒關係啦！久了都會刮傷

▲原po車子被刮花，對方態度超輕浮 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

做錯事還幹話連連！一名網友日前被三寶刮花車身，對方下來後卻不斷冷言冷語，態度超輕浮，「久了都會刮傷啦」、「搞得沒心情出去玩了」，讓苦主氣到不行。網友看完也都說這種人就是欠教訓，「好垃圾」、「有病嗎？開車門倒車哪招」。

「我才被你們搞到沒心情去玩了吧！」一名網友火大在臉書「爆怨公社」中抱怨三寶，他表示自己在端午假期時，把車子好好地停在停車格裡，沒想到隔壁一個三寶竟「一邊開車門、一邊倒車」，因為風大沒有抓好車門，結果就在他牽半年的新車上刮出幾道刮痕。

請繼續往下閱讀...

原po傻眼問對方要怎麼處理，對方卻神回說「沒關係啦！那個久都會刮傷。」讓原po氣炸。沒想到三寶車上一名老人見兩人要起糾紛，還抱怨說「搞成這樣都沒心情去玩了」、「你新車有保固有全險不用擔心啦！」一副自己沒錯、事不關己的模樣。

▲ 受不了對方做錯還不當一回事，原po最後只好找警察處理 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po見狀更火大，「你們好好說話！我根本不想跟你們計較！老子知道我自己出險不用花錢！但是下次保費提高你是要幫我出錢逆？」隨後就直接報警按程序做筆錄，要保險公司直接跟對方處理。

網友們見識到三寶的誇張行徑也都怒了，「真的很會講幹話欸！他自己在那邊說搞得沒心情去玩的時候，怎麼不說一開始就是他們自己開車門弄到別人的車」、「這種人就是告到底」、「有病嗎？開車門倒車那招啊」、「垃圾人很多」、「 你沒責任，出險，不會加費，交給保險公司處理吧」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！