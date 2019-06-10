日本料理董娘幫喬4億債　遭押走12小時恐嚇「埋了」！5煞起訴

▲徐姓主嫌押走日本料理答姓董娘12小時之後，自己到警局投案，答女仍神色緊張。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北中山區知名日本料理答姓董娘，因幫大慶證券前董座莊隆慶喬債務，4月間在店門口，遭人噴辣椒水、蒙眼擄走，歹徒要求取回近4億元的支票，否則把她「埋了」，最後徐嫌得知身分曝光，自行帶著答女投案，台北地檢署10日依妨害自由等罪，將徐姓主嫌在內5人起訴。

這起擄人討債案在偵辦之初，檢察官向法院聲請羈押徐姓主嫌，但被台北地院法官陳諾樺以逮捕程序不合法等理由駁回，經檢方抗告成功發回，陳還上法官內部論壇網站批檢方偷塞逮捕書，一度引起院檢關係緊張，最後北院根據卷內卷證，更裁准押徐嫌，陳也坦承「漏看」逮捕書並致歉。

至於本案部分，起因於大慶證券前董座莊隆慶在2018年發生跳票，與債主互控用來擔保的支票遭「擦擦筆」竄改金額，而57歲的答女先前就曾出面替大慶莊隆慶喬債，並幫債主拿回8千萬元，日前彭姓債主再拿出49張，總額近4億元的大慶支票，請答女再次幫忙協調。

但這次答女喬債遲無下文，債主拿不到錢，也收不回支票，徐受託在4月15日下午2時許，帶同夥守在答女經營的日本料理店外，答女一走出店門，就遭惡煞噴撒辣椒水，答女隨後被強押上車，後方還有第2輛車子尾隨，隨時提供必要支援。

答女眼、口被蒙著，載到新店碧潭山區繞圈，嫌犯放話，要求答女把債主的支票拿出來，否則把她「埋了」，答女嚇得打電話給大慶莊龍慶的妹妹莊明理，得到的答案是票已經交給司法機關，此時，警方已經根據車號，查出徐姓主嫌身分，徐透過管道得知後，獨自帶著答女一起搭計程車到警局投案。

至於答女雖結束遭綁的驚魂12小時，卻仍得擔心自身安危，向辦案人員訴苦「怕得要死」，據了解，近日連假時，她的日式料理店還疑遭人惡意潑糞，但根據調查，司法機關目前並沒有收到債主向答女追討的相關支票，至於大慶莊隆慶的債務問題，目前也仍在院檢官司訴訟中。

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