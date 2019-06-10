　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日本料理董娘幫喬4億債　遭押走12小時恐嚇「埋了」！5煞起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼5名惡煞將日本料理董娘押走，並控制在新店1處宮廟。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲徐姓主嫌押走日本料理答姓董娘12小時之後，自己到警局投案，答女仍神色緊張。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北中山區知名日本料理答姓董娘，因幫大慶證券前董座莊隆慶喬債務，4月間在店門口，遭人噴辣椒水、蒙眼擄走，歹徒要求取回近4億元的支票，否則把她「埋了」，最後徐嫌得知身分曝光，自行帶著答女投案，台北地檢署10日依妨害自由等罪，將徐姓主嫌在內5人起訴。

▲▼5名男子在日本料理店外等待老闆娘離開，隨即上前將老闆娘押走。（圖／記者邱中岳翻攝）

這起擄人討債案在偵辦之初，檢察官向法院聲請羈押徐姓主嫌，但被台北地院法官陳諾樺以逮捕程序不合法等理由駁回，經檢方抗告成功發回，陳還上法官內部論壇網站批檢方偷塞逮捕書，一度引起院檢關係緊張，最後北院根據卷內卷證，更裁准押徐嫌，陳也坦承「漏看」逮捕書並致歉。

至於本案部分，起因於大慶證券前董座莊隆慶在2018年發生跳票，與債主互控用來擔保的支票遭「擦擦筆」竄改金額，而57歲的答女先前就曾出面替大慶莊隆慶喬債，並幫債主拿回8千萬元，日前彭姓債主再拿出49張，總額近4億元的大慶支票，請答女再次幫忙協調。

▲▼5名男子在日本料理店外等待老闆娘離開，隨即上前將老闆娘押走。（圖／記者邱中岳翻攝）

但這次答女喬債遲無下文，債主拿不到錢，也收不回支票，徐受託在4月15日下午2時許，帶同夥守在答女經營的日本料理店外，答女一走出店門，就遭惡煞噴撒辣椒水，答女隨後被強押上車，後方還有第2輛車子尾隨，隨時提供必要支援。

答女眼、口被蒙著，載到新店碧潭山區繞圈，嫌犯放話，要求答女把債主的支票拿出來，否則把她「埋了」，答女嚇得打電話給大慶莊龍慶的妹妹莊明理，得到的答案是票已經交給司法機關，此時，警方已經根據車號，查出徐姓主嫌身分，徐透過管道得知後，獨自帶著答女一起搭計程車到警局投案。

▲▼5名惡煞將日本料理董娘押走，並控制在新店1處宮廟。（圖／記者邱中岳翻攝）

至於答女雖結束遭綁的驚魂12小時，卻仍得擔心自身安危，向辦案人員訴苦「怕得要死」，據了解，近日連假時，她的日式料理店還疑遭人惡意潑糞，但根據調查，司法機關目前並沒有收到債主向答女追討的相關支票，至於大慶莊隆慶的債務問題，目前也仍在院檢官司訴訟中。

【其他新聞】

盯上正妹！　他邊玩寶可夢邊襲臀　監視器全拍下

賽車手欠債不還猛踩油門　擋風玻璃慘遭「浩克捶」打穿2個洞

淡金公路狂飆100km/h　撞死鄉代會主席之子挨告「不確定故意殺人」

ET快訊
陳芳語根本超有料！　穿超低胸喝酒「半球全看光」
獨／邵雨薇演唱會被酸難聽！回家大哭「心情很複雜」

關鍵字：大慶,莊隆慶,莊明理,擦擦筆,欠債,債務,支票,擄人,妨害自由,答姓,日式料理

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛車驚見數道紅色刮痕　她PO「正義紙條」：你會有好報的

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

驚險！　台南女跳樓「卡採光罩」獲救　情緒激動送醫

正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

瑞芳深夜槍響！2轎車駛來朝屋內「連轟13槍」　3男中彈急送醫

入侵高鐵訂票系統「退款20萬」　駭客張啟元起訴

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

路易十三KTV槍擊案陳勇志殺2死2傷　無期徒刑定讞

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

愛車驚見數道紅色刮痕　她PO「正義紙條」：你會有好報的

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

驚險！　台南女跳樓「卡採光罩」獲救　情緒激動送醫

正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

瑞芳深夜槍響！2轎車駛來朝屋內「連轟13槍」　3男中彈急送醫

入侵高鐵訂票系統「退款20萬」　駭客張啟元起訴

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

路易十三KTV槍擊案陳勇志殺2死2傷　無期徒刑定讞

愛車驚見數道紅色刮痕　她PO「正義紙條」：你會有好報的

柯文哲自爆民調大贏韓國瑜　蔡英文：市民希望他們多談市政

4年陪伴飛飛翔翔長大　小亨堡吐心裡話「我害怕以後」

辦公室升1℃…女同事工作效率增強1.75%！研究：男性在溫暖環境變差

孕婦想喝咖啡　星巴克男店員「怕害到胎兒」堅決不給遭罵翻

環台義剪還缺10萬　「弘髮少年」心急無法成行

畢業歌票選倒數3天！明道中學、曙光女中差不到百票搶第一

6/11搶報名！永然高中法律生活營一探我們與法的距離

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」　飼主急送醫院搶救

社會熱門新聞

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷..

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！..

酒店女大戰人夫6次　正宮爆氣反..

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

國中女無照騎車爆頭亡　駕駛自責..

獨／14歲少女慘死　阿姨痛哭：..

快訊／瑞芳深夜槍響！3男中彈送..

即／重機撞進公車底部　騎士慘摔

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友..

漁港溺水1死1命危　3兄妹相依..

夜火他屋內慘死！媽媽要賠200..

2獒犬街頭暴咬…阿婆驚：我被拖..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

熟睡遭猥褻5分鐘　受刑人下場慘

更多熱門

相關新聞

9惡煞當街圍毆擄人　鳳林男被挾持4小時

國際慢城花蓮鳳林鎮7日傍晚發生青少年圍毆砸車及擄人事件，一群青少年於鳯林鎮中正路二段統冠超市前持棒球鋁棒圍毆1名男子事後又強押被毆男子上車挾持往北部，鳳林分局出動快打部隊抵達現場後，滋事群眾早已離去，分局長黃國師立即成立專案小組追緝涉案相關人、車。當日晚間近10時，專案小組將黃姓嫌犯等9人查緝到案，並救回被押被害人，並查扣犯案鋁棒等，全案依妨害自由罪移送偵辦。

賽車手欠債　車窗遭「浩克捶」打穿

台南超狂壽司店炙燒鮭魚只要10元！

13歲少女遭攻擊　少年到案「替朋友出頭」

討債不成強擄人妻　他反遭痛毆滿臉血送醫

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

超合！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不曉得

馬如龍一生救豬哥亮3次！

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面