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屏科大自訂「闖紅燈罰錢200」！騎車學生怒拒繳　校方回應了

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記者柯沛辰／綜合報導

屏東科技大學校內腹地大，不少學生都會騎車趕課，但若闖紅燈恐會吃上一張200元的罰單。原來，校園屬於私領域，不受《道路交通管理處罰條例》規範，但校方為了學生安全著想，自訂管理辦法，不料部分學生怨聲載道，質疑是否有法源依據，甚至發起拒繳。

屏科大校園佔地260公頃，校內不僅有大馬路，也設置紅綠燈。不過，有學生透過網路投訴，指日前在校內騎車闖紅燈，結果收到校方開的200元罰單，質疑學校是否有權開罰？法源依據何在？

▲▼讀書，不是付錢。（圖／東森新聞）

▲有一部分學生認為，學校是來讀書，不是來付錢的。（圖／東森新聞，非投訴學生）

罰單事件登上媒體後，引起兩派學生熱議。有人贊成，認為學校出發點是好，因為大家都騎很快，常常出車禍，能規範超速更好。但也有學生反對，認為學生來學校是讀書，不是來付錢的，出意外應自負後果，而不是由學校來罰錢。

屏科大表示，開罰是依照校內通過的車輛管理辦法，其中明訂闖紅燈就是違規，這就是法源依據。若是遊客違規，照片拍下後則會交由警方處理。

▲▼屏科大闖紅燈要罰200！學生怒「我是來讀書的」　學校回應了。（圖／東森新聞）

▲屏科大校園屬私領域，不受道交法規範。

屏東縣政府警察局交通大隊表示，學校車輛管理辦法屬於大學自治，「為了管制同學交通安全，維護同學交通安全，做一些罰款的規定，依據大學自治是可以的。」

至於其他大學有沒有類似的規範，答案是有的。像是國立台北藝術大學、大葉大學等都有訂立管理辦法，違規同樣要開罰，像是逆向行駛、未戴安全帽或超載，都將由駐衛警拍照存證後開罰，或要求參加安全講習。

▲▼屏科大闖紅燈要罰200！學生怒「我是來讀書的」　學校回應了。（圖／東森新聞）

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關鍵字：屏科大,闖紅燈,大學自治

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