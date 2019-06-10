正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

▲正妹調查官蔡佩汶2天前才自FBI國家學院第276期結業返台。（圖／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

法務部調查局派調查官赴美國聯邦調查局FBI國家學院(FBINA)受訓，為期10周，此次派出的女調查官蔡佩汶，2天前自FBINA結業，談到10周來相當嚴謹的受訓生活，她強調不僅學習到領導力，以及團隊作戰的重要，讓她印象最深的，是結業前的「國際之夜」，擺攤推薦台灣特色，其中被戲稱為「一千歲的蛋」皮蛋，在現場相當轟動，成功推展台灣形象。

蔡佩汶為台大政治系、企管碩士專班畢業，調查局幹部訓練所調查班第47期結業，曾任雲林縣調站、台北市調查處外事站，現在局本部國際事務處服務。喜歡彈鋼琴、打高爾夫、潛水等。因為英文能力極佳，或派至FBINA受訓。

她表示，受訓期間最著名的就是「黃磚道」體能障礙賽，類似台灣的「天堂路」，總長10公里，過程中要爬、要翻，還有很陡直的坡道和泥巴路，相當有挑戰性。學員事前都不知道會遇上什麼樣的障礙，得臨場應變，每年都有學員因過程中受傷，甚至喪命，危險程度可以想見。

蔡佩汶也提到，FBI以菁英制運作為主，必須要建立國際、國內的平台，因此FBINA主要廣招全美及全球各地的代表，參加10周的訓練。剛結業的這一期，共有256人，其中女性學員27人，35人為國際學園，表示在性別平權及國際合作上，FBI不斷在努力。

另外有一堂課，會請來曾在前線作戰的軍人，分享如何團隊作戰的經驗，其中一名退役軍人提到，以前看不起陸軍的他，身上中了15槍的當下，救人的卻是原本看不起的人。退役老兵的經驗讓蔡佩汶學到，有些事情團隊合作，應該用不同眼光和思維來看待，讓她獲益良多。

而讓她印象最深的，就是結業前的「國際之夜」，每個學員代表自己的國家設置攤位，提供特色食品、紀念品，很像博覽會。她和調查局前來支援的2位法務祕書一起擺攤，掛滿國旗也展示充滿台灣風情的高粱酒、肉粽等。特別的是，被稱為「一千歲的蛋」皮蛋，很多外國人看到這名字，是又害怕又想吃，攤位在現場造成轟動。

▲調查局長呂文忠表示，派員赴美參加FBI國家學院受訓，相信對跨國犯罪偵辦合作、情資交換上都有相當大助益。（圖／記者季相儒攝）

調查局長呂文忠表示，FBINA每年都會辦校友複訓研討會，此次很榮幸2019年第22屆FBI國家學院校友會亞太區複訊研習營(FBINAA)，在台灣舉辦。因此FBI助理副局長Paul Abbate也親自來台蒞臨盛會，顯示台灣各執法機關和FBI的合作，關係相當密切。

此次共有22國，近200名代表聚在台灣。台灣部分，歷年主要由調查局及內政部警政署派員，目前為止共有36人參加過，也藉由FBINA，讓台灣與各國重要執法代表交流，對跨國犯罪偵辦合作、情資交換上，都會有很大的幫助。

FBINAA於10日上午9點在台北市的君悅飯店舉行，總統蔡英文到場致詞，出席的還有法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、警政署長陳家欽、美國聯邦調查局助理副局長Paul Abbate及近20國大使、代表為歷年層級最高。

FBINA每年皆會自美國本土及全球招訓學員，平均錄取率僅百分之一。校友會目前以超過5萬人，為全球最大國際執法合作平台。