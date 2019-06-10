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家中老么「是廢物機率大」！他證實：18歲還不會做家事　網精準分析1原因

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▲▼小孩,夫妻,家庭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO問「老么是廢物的機率大嗎？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人相信，出生順序會影響性格，像是老大負責任、老么活潑等等。一名網友在PTT發問「老么是廢物的機率很大嗎？」說他看了板上一些文章，目前懷疑他們家的老么會變廢物，「他已經18歲了還一堆家事不會做跟沒做過」。話題引發熱論，其他人紛紛留言，「我覺得老大比較容易欸」、「看父母寵哪一邊」。

這位網友在PTT表示，他們家的老么已經18歲了，還一堆家事不會做或沒做過，「大學弄到自己被21，還是媽媽幫他去辦休學手續」。但原PO話鋒一轉，突然開始感嘆「其實我雖然不是老么，但我也覺得自己好廢QQ」。

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▲家人,姐姐,兄弟姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO透露他們家的老么確實蠻廢的。（示意圖／Pixabay）

原PO透露，自己一直在領低薪、不敢花錢，覺得要養老，根本被未來老年生活綁架，外加還有慢性疾病長期困擾，直呼「我看到時候沒安樂死，我應該會學那些久病厭世的人的方法……」，最後還懇求「家裡那隻」不要太廢，「以後孝親費還需要他貢獻」。

原PO也在留言處說，自己在家中排行老二，「我覺得我一手好牌，但是有人控制我把它打爛」。看到貼文後，其他人紛紛留言，「嗆屁，雖然比起兄姐我的確廢物QQ」、「我也是廢物老么@@」、「我的老婆弟弟超廢，我表嫂的弟弟也超廢，都是老么，真的都是老母太寵了」、「我也是老么欸！覺得自己沒什麼作為」。

▲▼家人,家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人認為，出生順序會影響性格。（示意圖／Pixabay）

但也有網友表示，「我聽到很多案例都是老么混最好」、「我妹老么，但她很爭氣」、「看過有說老么算是懂看空氣的，然後最能平衡現場」、「我是家中老么，自己生活顧的蠻好，不需要家人擔心」、「其實我覺得天生個性……孩子從天上來就決定好百分之70個性」、「其實這跟Xx星座是不是都渣男有87%像」，

有人則是分析，「看父母太寵哪一邊啊，通常都是老大或老么，所以才會很常聽到老二最可憐。廢都是父母寵出來的，無關排行」、「媽媽最寵的，通常會變廢物」、「不如說老么相對資源會比較多一點，因為上面有人，但就看個人造化如何應用」。還有網友根本看錯討論對象，「看成老公是廢物……orz」、「看成老公，想說進來+1」、「如果我老公是廢物，我可能還是很愛他」。

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關鍵字：老么,家庭,PTT

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