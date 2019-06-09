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快30歲！他夢想救人「想重考醫學系」有機會嗎　37歲前輩曝經驗：衝就對了

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讀書,念書,K書,考試,書（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO想當醫生，打算重考醫學系。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在PTT表示，他「一直有個懸壺濟世的夢想」，現在已經三十而立，打算從7月開始蹲補習班，準備明年的學測、指考，並列出自己的狀況，「有人知道目前最老考上醫學系的是幾歲嗎？」其他人不僅紛紛勸他「快去」，另一位男網友更以自身經驗回文，「不用想太多，人生只有一次，想清楚衝就對了」。

該位網友在PTT的Gossiping板上表示，他一直有個懸壺濟世的夢想，現在已三十而立，想要7月開始去補習班，準備明年的學測、指考。他透露自己在美國待過幾年，基本上英文可以順利PASS，其他科目部分「當年指考數甲8x近90、努力一下看能不能100，物理6x，化學7x近80，生物沒學過」，最後直問「有機會嗎？」

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▲▼ 學生,念書,課後輔導。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名37歲男網友也選擇重考。（示意圖／Pixabay）

貼文吸引另一名男網友也在PTT回文「當然有機會啊！」他說自己今年37歲，接著分享自己的經驗，在大學唸到大三升大四時被21，他蹲了一年重考班後，當年分數大概落在陽明牙醫中國醫科附近。「不過，那時候傻傻的跑回去本來被21的科系，低填了40分左右，數甲87、國文60、英文79、物理72、化學90、生物80」。

「所謂一日生科、終身生科，大概就是這種從生技系被21後，還想跑回去念的概念（自殺第二次）」，男網友說，他畢業後就在補教業工作，直到去年父親節和爸爸聊天時，爸爸告訴他「當年應該逼你去念牙醫」，原PO也認同「很後悔當初任性地想要回去本來科系」。

因此，男網友和爸爸達成協議，決定重考一次，「所以我找了間學校代課一年，利用課餘的時間，每天晚上留在辦公室念到十點多」，雖然很累、常常會想偷懶，學測只考了國文一科當門檻，「剩下20天左右就要參加指考了，我給自己設定可以接受的科系大概是醫學或牙醫」。

他表示，因為自已蠻喜歡打球，可能也會考慮物理治療，而且目前徒手治療的收費其實蠻不錯。最後他勸原PO「其實不用想太多，人生只有一次，想清楚衝就對了」；最後他也說，想重考的前提，是家人要願意支持，「我爸媽對我就很寬容，還有我單身沒有老婆小孩的顧慮，如果有家庭可能什麼夢想要完成都不太容易，給你參考」。

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關鍵字：重考,醫學系,PTT

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