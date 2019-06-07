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女友「臉書+IG+Line」全用姊姊帳號！　碩士生好奇亂搜...挖出驚人秘密

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女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲他和女友最近剛交往。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名碩士生和女友相識4個月後交往，但由於對方目前在國外，所以一直無法碰面，奇怪的是，女生不管臉書、IG還是Line，全都是用姊姊的，問她也只是回說沒在用。日前，他心血來潮搜尋姊姊的帳號，沒想到意外挖出一連串秘密，讓他思緒全亂，不知該如何是好。

碩士生在PTT娓娓道來，當初他和前任分手，半夜經常失眠，於是都會匿名聊天找人吐苦水，也因此認識了現任女友，「經過1個月的療傷期，後續聊天越來越曖昧，大約在認識4個月後表白交往。」

請繼續往下閱讀...

妹子,女生,正妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原po和現任很合得來。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

女生因為工作緣故，經常會飛國外，所以到目前為止，兩人算是網戀，還沒有真正見過面。男網友說，「我們幾乎沒有共同興趣，平常聊天都是分享生活，聽她講工作的事情或者是聽我鬼扯，我是屁話和小劇場很多的人，而她笑點很低，常常都可以逗她笑。」而對比和前任的相處模式，他覺得現在很舒服、自在，有種相見恨晚的感覺。

不過，女友聲稱，大學時期曾被前男友騷擾和襲擊過，對方甚至追到打工的地方鬧，所以她不用臉書和IG，就怕資訊暴露後，會再次受到威脅，而她都是拿姊姊的帳號來用，連Line也是。

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲沒想到隨意搜臉書帳號，竟發現女友隱藏的秘密。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原先男網友並沒有多做懷疑，但日前突然心血來潮，在臉書搜尋她姊姊的名字，同時藉由Line的頭貼找到了本尊，沒想到竟在好友欄看見女友的照片，「我疑惑的點進去看，發現最新的動態是昨天傍晚，接著我開始看她的相簿和留言，本來只打算大概看一下，但我在某張照片底下的留言看到，她的朋友叫她辣媽？於是開始翻遍她的相簿。

妹妹,女孩,童裝,小朋友（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女友竟然有兩個小孩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

「結過婚？生過小孩？」原po震驚地說，他耐著性子由照片時間反推，得知對方18歲就結婚，19-20歲生了兩胎，而所謂的前男友其實是前夫，「其實之前就有跡象了，但我沒想太多，像是她說前男友劈腿，用詞是用外遇，還有因為沒有換鎖，對方直接進到她自己買的房子，她罵對方很噁心，被賞了一巴掌後，送醫聲請保護令。」

由於訊息量太過龐大，他現在心情非常複雜，「想分手嗎？不知道，要攤牌嗎？不知道，就是覺得幹...怎麼什麼都跟她說的不一樣，現在到底什麼情況？」而鄉民們則紛紛回應，「沒見過面就在一起，你也是很猛」、「這根本不算女友吧，單純你暈船」、「至少是真人啦，我她媽連人都沒見過，網戀就被騙30萬」、「你們連面都沒見過是要分啥小」。

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關鍵字：女友,臉書,碩士生,離婚,網戀,PTT,帳號,分手

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