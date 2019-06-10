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畢業5年↑！「起薪28K算高」他後悔選文組　網曝2新聞系友人現況：買房了

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▲▼上班族示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO很後悔當年選讀文組。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

求學階段的許多決定都很重要，像是高中時，考慮選讀文組或理組可能會影響以後出路。一名男網友在PTT問「有人也畢業5年以上後痛恨當年選文組？」並說自己就是那個憤恨不平的文組憤青，認為理組畢業起薪都6萬以上，可悲文組28K就不錯了，最後更直呼，如果以後兒女想讀文組的話「一定罵醒他」。

這位男網友在PTT的WomenTalk板上發文，說自己就是憤恨不平的文組憤青，直呼身邊有很多理組鄉民，剛畢業起薪就6萬以上，「可悲文組呢……呵呵！28000就說是不錯的薪水了」。而且畢業5、6年後，理組都挑戰年薪150萬，文組月薪4～5萬就差不多卡住了。

請繼續往下閱讀...

原PO也酸，「當然……如果有後台另當別論，有後台的雖然混幾堂課，就可以號稱財經專家做肥缺。這部分不討論，僅針對一般人，ㄎㄎ」；接著再酸「當然不過理組還是文組，也比不上收租尼特就是了」，說收租尼特就算整天發廢文，每個月還是有20萬的租金隨便花。

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▲▼指考、考試、考生、學生、家長。（圖／記者季相儒攝）

▲高中時就要選讀文組或理組。（示意圖／記者季相儒攝）

最後原PO表示，如果可以回到學生時期重來，他一定會選讀理組，「以後我有兒女的話說要讀文組一定罵醒他」。看到貼文後，有人相當認同，「後悔+1，不過只能走下去了啊」、「文組路過嗚嗚嗚」。

但也有網友認為，「雖然現在律師爆增，但前端年薪破百以上還是很多，文組也包含商跟法，對平庸之才來講理工是穩定」、「覺得戰這種超沒意義，我文組都年收300，朋友還有比我高的」、「我高一物理段考才考38分，其他科目都第一名，我真的沒辦法讀理組啦，讀理組我根本畢不了業」、「你怎不說理組80%月薪沒50k」。

還有人說，「文組當然不好找工作，但還是很多人找到自己的生活目標，我兩個朋友念新聞系，後來念傳播碩士，都混得很好，當然一開始比較辛苦，但後來也都找到不錯的工作，也買房了」、「我認為或許文組薪水不高，但是在推動社會的部分，文組絕對是不可或缺的。像是同運、人權、勞工運動……如果你著眼於薪水那你肯定後悔XD但我和身邊的人，都不後悔唸文組」。

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關鍵字：文組,理組,薪水,月薪,PTT

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