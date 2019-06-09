去迪士尼海洋樂園！大眼妹日本失蹤2天　友曝「戴牙套+背刺粉色鳥籠」急尋人

▲曾女在日本代購，目前人疑似失蹤。（圖／Launa Yang提供）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

在日本代購卻失去消息！一位曾姓女子7日到東京迪士尼海洋樂園幫忙代購，當日晚上7點左右還在海洋樂園內，7點半左右開始音訊全無，也沒有回到家。曾女的日本室友8日報警處理後，台灣友人9日凌晨也在臉書貼文，急切想尋人，並附上當事人照片及個人特徵，希望有看到曾女的民眾能幫忙。

女網友Launa Yang 9日先在臉書某自助旅遊社團貼文尋人，文章也被轉PO至網路論壇PTT，文中表示「2019／06／07 曾小姐到東京迪士尼海洋樂園代購，入園時通常會戴著米妮髮箍，入園時拖著橘色20幾吋的行李箱，當日晚上7點左右還在海洋樂園內，大概晚上7點半左右開始音訊全無，住處在東京近郊，但直至現在也沒有回家」、「2019/06/08 已報警請警方協尋」。

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▲曾女從7日晚間7點半過後就沒有消息。（圖／Launa Yang提供）

Launa Yang表示，曾女身高約160、體重52，特徵是有戴牙套、背後有粉色鳥籠刺青。原PO最後也說，曾女親友真的非常擔心，「若有看到照片上的人，麻煩私訊我，真的一點點的希望對我們來說都很重要，拜託各位，謝謝您們的幫忙」。

▲曾女外型甜美、有戴牙套。（圖／Launa Yang提供）

《ETtoday新聞雲》實際向Launa Yang詢問細節，她透露，曾女平時在日本工作，和室友住在東京近郊，向日本警方報警後、目前還沒有消息。另外，《ETtoday新聞雲》向外交部詢問後，外交部則回應目前尚未有相關訊息，關於貼文和相關情節不是很清楚，希望當事人提供較為明確的說明，駐處同事才能提供日方做查證。

聯繫方式：Launa Yang臉書