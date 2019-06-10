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「登革熱單週破千例，暫停競選活動」　藍議員喊話韓國瑜

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▲高市議員陳麗娜記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議員陳麗娜召開記者會。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

截至今年6月9日，高雄市108年登革熱病例數累計共42例，本土16例，境外移入26例，疫情不斷，防疫工作格外辛苦，國民黨市議員陳麗娜10日召開記者會，提醒民進黨不要看到黑影就開槍、影響防疫士氣與步調，也要求市府團隊拿出有效作為、防制疫情，並希望如果發生單週病例破千的情況，韓國瑜市長應該暫停競選活動，切不可重蹈陳菊四年前「顧選舉不顧防疫」的覆轍。

▲高市議員陳麗娜記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員陳麗娜表示「如果登革熱單週病例破千，希望韓國瑜暫停總統競選活動」。（圖／記者賴君欣攝）

陳麗娜提到，四年前疫情剛發生時，國民黨並沒有給當時的陳菊市長及市府防疫團隊任何非難，直到單週病例達647例時，才要求「若單週病例破千，陳菊應辭去小英競選總部主委」、專心坐鎮指揮防治登革熱。然而陳菊當時以「輔選是我的責任」一句話拒絕國民黨的要求，然後繼續其全國跑透透的總統、立委輔選行程。短短八週之內，陳菊全國共跑了16個輔選活動，同時間，登革熱病例就由647例衝到了2559例。

陳麗娜進一步提到，四年前當高雄有647例登革熱時，民進黨沒有一字一句批評陳菊全國跑透透的輔選行為，如今看到18例就迫不急待的砲轟韓國瑜，這種看到黑影就開槍的做法，是真心關心防疫工作？陳麗娜也說，四年前提出「單週病例破千，陳菊應停止輔選」的要求，今日對韓國瑜市長也是同一標準，「如果登革熱單週病例破千，希望韓國瑜暫停總統競選活動」。

▲高市議員陳麗娜記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

至於帶頭防疫的民政局局長曹桓榮，日前卻跑到花蓮幫韓國瑜造勢，遭到外界批評，曹桓榮說市府從上到下對於疫情沒有鬆懈，一周兩次到疫區視察，工作有分層負責，因為有許多鄉親邀請他一起到花蓮交流互動，利用行程空檔到花蓮，結束後也立即回高雄鼎金里，至於後續還會不會參與造勢會，他說民政工作多，但會利用行程空檔出席。

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關鍵字：韓國瑜,陳麗娜,登革熱

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